Глава Федерации хоккея Белоруссии Басков отстранен от спортивной работы на пять лет

Минск, 8 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала сроком на пять лет главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Руководитель Федерации хоккея Белоруссии и председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков отстранен от спортивной деятельности. Срок дисквалификации спортивного функционера вступает в силу с 10 сентября.

Отмечается, что он отстранен от любых видов хоккейной деятельности на всех уровнях.

В заявлении IIHF отмечается, что данный вердикт был принят на фоне угроз в адрес белорусских спортсменов со стороны Баскова в связи с их политическими убеждениями. Исполком IIHF также постановил, что Басков злоупотребил своим положением ради поддержки главы республики Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что мировое первенство по хоккею с мячом, которое должно было пройти осенью в России, перенесли на октябрь 2022 года.