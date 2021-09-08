Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 15:22
15:21
Спорт
Хавбек сборной Германии Амири пригласил 170 беженцев на матч с Арменией
15:19
Происшествия
Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
15:17
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
15:16
Происшествия
Глава Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева на учениях
15:14
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
15:13
Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
15:11
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
15:09
Политика
Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО
15:09
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
15:09
Общество
Герасимов заявил, что имя главы МЧС Зиничева достойно быть увековеченным
Все новости

Глава Федерации хоккея Белоруссии Басков отстранен от спортивной работы на пять лет

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:36
Спорт
Глава Федерации хоккея Белоруссии Басков отстранен от спортивной работы на пять лет
Prt Scr youtube.com  /  АТН: новости Беларуси и мира

Минск, 8 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала сроком на пять лет главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Руководитель Федерации хоккея Белоруссии и председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков отстранен от спортивной деятельности. Срок дисквалификации спортивного функционера вступает в силу с 10 сентября.

Отмечается, что он отстранен от любых видов хоккейной деятельности на всех уровнях.

В заявлении IIHF отмечается, что данный вердикт был принят на фоне угроз в адрес белорусских спортсменов со стороны Баскова в связи с их политическими убеждениями. Исполком IIHF также постановил, что Басков злоупотребил своим положением ради поддержки главы республики Александра Лукашенко.

Ранее стало известно, что мировое первенство по хоккею с мячом, которое должно было пройти осенью в России, перенесли на октябрь 2022 года.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Глава Федерации хоккея Белоруссии Басков отстранен от спортивной работы на пять лет
белоруссия хоккей спорт басков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru