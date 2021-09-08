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В Боливии обнаружили новый штамм коронавируса «Мю»
Весь мир
В Боливии обнаружили новый штамм коронавируса «Мю»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Ла-Пас, 8 сентября. Санитарные власти Боливии обнаружили, что 12% пациентов заражены новым штаммом коронавируса «Мю». Об этом сообщает Национальный институт медицинских лабораторий (INLASA).

Министр здравоохранения и спорта Джейсон Ауса отметил, что вариант «Мю» входит в список штаммов, «вызывающих интерес» (VOI), а не «беспокойство», так как до настоящего момента у «Мю» не было зарегистрировано крайне опасных свойств.

Он также добавил, что в Боливии циркулирует андский вариант «Лямбда» (C37), обнаруженный в департаментах Оруро и Потоси. Впервые заражение им было зафиксировано в Перу в августе 2020 года, но об этой мутации по-прежнему известно сравнительно мало.

В Боливии обнаружили новый штамм коронавируса «Мю»
wikipedia.org  / Liza Gross / CC BY 2.5

Однако некоторые эксперты указывают, что у данного вида коронавируса существуют мутации, которые могут обладать предрасположенностью к «иммунному бегству», то есть резистентностью к вакцинам. По словам главного инфекциониста США Энтони Фаучи, колумбийский «Мю» способен преодолеть защитное действие антител, но при этом данный штамм не так опасен, как дельта-вариант. Однако у врачей пока недостаточно информации о том, защищают ли от штамма «Мю» имеющиеся препараты.

«Мю» был впервые обнаружен в Колумбии в январе 2021 года, а позже достиг и других стран Латинской Америки. Хотя в целом по миру данный вариант отвечает за незначительное количество случаев, его распространение в Колумбии и Эквадоре постоянно растет.

С начала пандемии в Боливии было зафиксировано 493 тысячи случаев заражения, в том числе 18 тысяч смертей.

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