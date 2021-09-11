Свободная наркоторговля, четыре русалочки, сохраняемые надписи нацистов и другие чудеса Копенгагена

Скоро исполняется 50 лет созданию так называемого независимого государства в центре Копенгагена — Свободного города Христиании. Оно было создано хиппи 26 сентября 1971 года после захвата оставленных армией казарм. С этим местом связано много легенд, и корреспондент ФАН решил разобраться с ними на месте, а также посетил другие малоизвестные для туристов места датской столицы.

Больше всего Христиания известна даже не своей независимостью, а свободной продажей там легкого наркотика — марихуаны. Продажа тяжелых наркотиков там запрещена. Однако первые, кого я увидел, выйдя на главную улицу Христиании — Пушер-стрит, были трое полицейских. Позже я увидел еще одного. А вот продающуюся марихуану мне увидеть не удалось, хотя ее запах в воздухе ощущался. Таким образом развеялся миф, что Христиания — это независимое государство, где не действуют законы Дании. Может, оно и так, но только до приезда полиции, а такие злачные места есть в любом государстве. Тем не менее во многих местах развевался государственный флаг Христиании — три желтых круга на красном фоне.

На каждом здании на Пушер-стрит можно видеть большой знак о запрете фотографирования. Большая группа африканцев обоих полов продавала свою национальную одежду и поделки из дерева. Остальные торговцы продавали сувениры, аксессуары к телефонам и симки. Были на территории продовольственные магазины, кафе, рестораны. Цены — примерно такие же, как в среднем по Копенгагену, а вот выбор ассортимента — хуже. Многие здания, сараи и хибары расписаны граффити, но и количеством, и качеством они значительно уступают, например, тем, что есть в районе Метелкова в словенской столице Любляне.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Другая легенда гласит, что Христиания — криминальное место, опасное для посещения. Тут всегда приводят случай, произошедший 31 августа 2016 года, когда мусульманин из Боснии и Герцеговины во время облавы убил двух полицейских и гражданского. Но тут надо учесть, что до этого случая в Дании полицейских не убивали 21 год. Когда я проходил мимо группы старшеклассников, явно успевших «насладиться» наркотиками до приезда полиции, один из них неожиданно начал громко и истерично смеяться. В этом, по-моему мнению, и заключается реальная опасность Христиании — у кого-нибудь после употребления марихуаны может начаться агрессивное поведение, направленное против окружающих. Хотя нельзя отрицать, что здесь на каждом шагу встречаешь подозрительных субъектов разных национальностей, и именно поэтому я воздержался от нарушения запрета на фотографирование из-за опасности конфискации фотоаппарата.

Жители Копенгагена, с которыми мне удалось пообщаться, все как один говорили, что в Христиании они не были десятилетиями, так как им там нечего делать. А что касается криминальной обстановки, то они не слышали, чтобы там регулярно грабили или избивали, и из-за повышенного полицейского контроля там явно безопаснее, чем в районах, населенных мигрантами. Мне Христиания внешним видом и обстановкой сильно напомнила рынок на территории Апраксина двора в Санкт-Петербурге в 90-е годы: большой опасности нет, но и посещать это место смысла тоже нет, если ты не собираешься там что-то купить. Ну и, разумеется, надо внимательно следить за своим кошельком, как на любом рынке.

В этом году исполняется 100 лет и созданию скульптуры русалочки выдающимся датским скульптором Анной Марией Карл-Нильсен, которая установлена в Копенгагене на набережной у Королевской библиотеки. Прочитав это предложение, многие решат, что речь идет о символе Копенгагена, но они ошибаются. Всего я знаю в столице Дании четыре памятника героине сказки Андерсена, и на том, о котором идет речь, она изображена сидящей хвостом вперед с открытым то ли от удивления, то ли от ужаса ртом и выпученными глазами. Неслучайно копия скульптуры установлена была только 5 мая 2009 года. Подлинник находится в Датской национальной галерее.

Остальные три русалки тоже обитают на набережной, но севернее, за замком Кастеллет. Известный миллионам людей во всем мире памятник русалочке, возле которого целыми днями толпятся туристы, был создан в 1913 году скульптором Эдвардом Эриксеном по заказу главы пивоваренной компании Carlsberg Карла Якобсена. Он был восхищен балериной Эллен Прайс, исполнившей главную роль в балете «Русалочка» в Королевском театре, и решил увековечить ее образ. Однако она отказалась позировать скульптуру обнаженной, и от нее — только лицо русалки, а ее тело он лепил со своей жены Элин Эриксен.

Впрочем, от первоначального произведения скульптора мало что осталось. Наверное, ни один памятник в мире не подвергался такому количеству актов вандализма, как этот. 24 апреля 1964 года у русалочки отпилили и украли голову. К счастью, сохранилась гипсовая модель Эдварда Эриксена, и ее отлили снова. 22 июля 1984 года двое подростков отпилили ей правую руку, но их задержали, и руку вернули. Через шесть лет ей снова попытались отпилить голову, и на шее остался разрез длиной 18 сантиметров. 6 января 1998 года голову все-таки отпилили, преступников не нашли, но голову они подкинули обратно. В 2003 году памятник был взорван, и фигура русалочки упала в море. Были повреждены ее колено и рука.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

И к этому надо еще добавить множество фактов осквернения этого памятника. Множество самых разных политических и общественных организаций и группировок считают своим долгом выразить свое мнение через героиню сказки Андерсона. При этом мнения эти часто противоположные. Так, противники исламизации Дании одевали ее в паранджу, а те, кто, наоборот, считают, что эта страна плохо относится к мусульманским мигрантам, обливали ее белой и синей краской. Очевидно, нет уже краски такого цвета, с которой русалочка бы не сталкивалась. Защитники природы выливали на нее розовую и красную, а феминистки — зеленую, прикрепляли к руке вибратор и писали «8 марта». Летом прошлого года под влиянием расовых волнений в США на постаменте написали черной краской: «Рыба-расист». И таких случаев — десятки. В 2007 году памятник отодвинули от берега в море на несколько метров, но помогает мало.

В 400 метрах от общеизвестной и многострадальной русалки находится генномодифицированная. Она — часть скульптурной экспозиции «Генномодифицированный рай», протестующей против производства ГМО-продуктов. В нее входят шесть фигур, будто сошедших с полотен Сальвадора Дали. Пять из них — Адам, Мария Магдалена, Иисус Христос, беременный мужчина и Трехсторонняя столица находятся на суше, в фонтане и на арке, один край которой погружен в воду. Русалка, подражая классической, сидит на камнях в море в нескольких метрах от берега.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Автором композиции является профессор Датской королевской академии изящных искусств Бьерн Норгаард. Он прославился не только своими произведениями. В 1969 году его жена Лене Адлер Петерсен прошлась обнаженной с крестом по Копенгагенской фондовой бирже, чтобы напомнить обществу о посещении храма Христом. В результате работа биржи была сорвана на сутки. В следующем году Норгаард убил лошадь, разрезал ее тело на множество частей и распихал их в сотни банок с вареньем, которое раздал людям. Так он протестовал против войны во Вьетнаме и голода в Африке. Именно ему доверили разработать гобелены, которые были вручены королеве Дании Маргрете II к ее 50-летию.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Недалеко у входа в ресторан находится и четвертая известная мне русалка Копенгагена. В отличие от трех предыдущих, она не отлита из металла, а высечена из камня. Она значительно больше остальных: если высота памятника Эдварда Эриксена — 1,25 метра, то каменная русалка возвышается на четыре метра. Она не сидит, а стоит у скалы, обхватив ее хвостом и опираясь на нее руками. Ее обнаженное по пояс тело с большими грудями является своеобразным эталоном женской красоты, и поэтому ее неофициальное название — «Русалочка для взрослых».

Если в Берлине на Рейхстаге сохраняют надписи, сделанные советскими солдатами, то в Копенгагене в качестве туристического объекта выступает бывший склад по хранению картошки в районе Кедбюен, на стенах которого выцарапали надписи охранявшие его немецкие солдаты, которых при этом в Дании официально считают нацистскими оккупантами. Охранять этот объект немцам было безопасно, учитывая, что местное Движение Сопротивления ограничило свою борьбу прослушиванием радиопередач ВВС и распеванием в парках патриотических песен, но скучно. О том, что происходило в Дании во время Второй мировой войны, ФАН рассказал в статье «На чьей стороне была Дания во Второй мировой войне».

Чтобы как-то развлечься, солдаты царапали различные надписи на каменной стене склада. На датских туристических сайтах объясняют такое бережное отношение к письменному творчеству оккупантов тем, что оно якобы носит антифашистский характер. Правда, в качестве примера приводят всего две надписи. Прежде всего это — выцарапанный вопрос: «Хотите ли вы тотальной войны?» и отрицательный ответ на него, а также надпись «Адольф Гимпель — простофиля», так как почему-то считают, что речь на самом деле идет о Гитлере. Остальные надписи представляют собой различные безобидные шутки, имена солдат, название их родных городов в Германии, а также даты несения караула. По последним видно, что склад охраняли до мая 1945 года. Современные датские неонацисты это место памятником антифашизма явно не считают и дорисовывают на стенах свастики и свои лозунги, и все это читают дети, так как склад переделан в детскую художественную школу.

Далеко за пределами Дании известны пиво Carlsberg и Tuborg. На их бутылках гордо значится, что они являются официальными поставщиками датского королевского двора. При этом Carlsberg подарил Копенгагену, кроме «Русалочки», еще две картинные галереи и несколько памятников, а также содержит Академию наук Дании. А что же Tuborg? Выяснилось, что еще в 1970 году эта компания была поглощена Carlsberg. Но задолго до этого — в 1888 году — Tuborg успел подарить Копенгагену памятник, который больше похож на рекламу. Он представляет собой бутылку пива Tuborg высотой 26 метров и первоначально был установлен на центральной площади города — Ратушной, прямо перед мэрией. Внутри нее находился первый в Дании лифт. Сейчас бутылка стоит на Бич-Роуд в районе Хеллерупе, и ее пробка служит смотровой площадкой, но вместо лифта там — винтовая лестница. В 1988 году гигантскую бутылку в честь 100-летия ее создания даже на некоторое время возвращали на старое место перед мэрией.

Федеральное агентство новостей / владимир тулин

Конечно, в Копенгагене есть что посмотреть и кроме этой бутылки пива. Множество королевских замков, музеев и памятников архитектуры, про которые подробно написано на множестве туристических сайтов. Я же только отмечу, что Копенгаген очень комфортен для отдыха. Даже для летнего: набережная во многих местах обшита деревом, построены вышки и деревянные пирсы, ограждающие купающихся от волнения моря и катеров. Идеально работает транспорт, из аэропорта в город можно попасть на метро или электричке. Есть, конечно, и своеобразные особенности. Например, как и во всей Скандинавии, в ресторанах две цены: до 16 часов — одна, а после где-то на 50% дороже. Но это можно считать частью национального колорита.