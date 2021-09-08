Губернатор Калининградской области выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева

Грозный, 8 сентября. Глава администрации Калининградской области Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.

Алиханов отметил, что министр чрезвычайных ситуаций погиб во время исполнения служебного долга, спасая жизнь другому человеку. Трагический инцидент произошел во время его рабочего визита в Норильск на время межведомственных учений.

«Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Большая утрата не только для тех, кто знал Евгения Николаевича лично, но и для всего состава МЧС России», — пишет губернатор в Instagram-канале.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров также выразил свои соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева.