Пушков назвал героем погибшего на учениях Зиничева

Москва, 8 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков высказался о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева.

По его словам, глава ведомства героически погиб, пытаясь спасти жизнь другого человека. Зиничев моментально принял решение и бросился на помощь.

«Сильный, смелый, редкий был человек. Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя», — резюмировал он.

Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о деталях инцидента. По ее словам, Зиничев попытался спасти оператора, который оступился и упал в воду. Однако глава ведомства разбился о выступающий камень, написала она в собственном Telegram-канале.