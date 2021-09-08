Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 15:21
15:21
Спорт
Хавбек сборной Германии Амири пригласил 170 беженцев на матч с Арменией
15:19
Происшествия
Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
15:17
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
15:16
Происшествия
Глава Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева на учениях
15:14
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
15:13
Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
15:11
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
15:09
Политика
Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО
15:09
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
15:09
Общество
Герасимов заявил, что имя главы МЧС Зиничева достойно быть увековеченным
Все новости

Пушков назвал героем погибшего на учениях Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:16
Политика
Пушков назвал героем погибшего на учениях Зиничева
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 8 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков высказался о гибели главы МЧС России Евгения Зиничева.

По его словам, глава ведомства героически погиб, пытаясь спасти жизнь другого человека. Зиничев моментально принял решение и бросился на помощь.

«Сильный, смелый, редкий был человек. Искренние соболезнования родным и близким погибшего героя», — резюмировал он.

Ранее редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о деталях инцидента. По ее словам, Зиничев попытался спасти оператора, который оступился и упал в воду. Однако глава ведомства разбился о выступающий камень, написала она в собственном Telegram-канале.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков назвал героем погибшего на учениях Зиничева
мчс пушков зиничев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru