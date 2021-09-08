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Правящая коалиция Судана подпишет декларацию объединения революционных сил
Весь мир
Правящая коалиция Судана подпишет декларацию объединения революционных сил
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 8 сентября. Центральный совет Сил свободы и перемен (СДСП), Суданский революционный фронт (СРФ) и Национальная партия «Умма» подпишут в среду в Хартуме политическую декларацию, предусматривающую их объединение.

На церемонию также приглашен глава правительства Абдалла Хамдок, сообщается в заявлении Совета министров. В публикации ведомства отмечено, что он призвал СДСП не останавливаться на этом и двигаться дальше «во имя достижения солидарности всех сил революции», которая является гарантией безопасности переходного периода.

Против планируемого мероприятия выступило входящее в состав СРФ «Движение за справедливость и равенство», потребовав отложить подписание до достижения согласия всех коалиционных сторон. Новая политическая декларация провозглашает объединение Центрального совета СДСП, Революционного фронта и партии «Умма» и появление новых совместных институтов, представленных высшей комиссией, центральным советом и офисом руководства. Лидер ДСР Сулейман Сандал заявил, что у движения имеются сомнения по поводу представительства сторон в новых структурах, и призвал определить подходящие критерии для их формирования.

По словам представителя СДСП Джафара Хасана, новый документ является «объединением гражданского фронта в один блок» и продолжением Декларации свободы и перемен, объявленной различными политическими и общественными организациями в 2018 году в период развития революционного движения в стране.

Ранее один из лидеров коалиции заявил о расколе в рядах правящей партии. Адиль аль-Муфти сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры для преодоления разногласий внутри СДСП, выразив при этом сомнение в их успехе.

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судан
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