Посол Афганистана в Душанбе призвал мировое сообщество не признавать режим талибов

Кабул, 8 сентября. В афганской провинции Панджшер в ближайшее время может пройти всеафганское собрание, а также совет, в котором примут участие все военачальники республики, не признавшие власть «Талибана»1 (запрещено в РФ). Об этом заявил посол Афганистана в Душанбе Мухаммад Захир Агбар.

Дипломат прокомментировал обстановку в Панджшерской долине — регионе, который последним, по заявлениям талибов, пал после их прихода к власти в Афганистане. По словам посла, информация о том, что группировка полностью контролируют провинцию, не соответствуют действительности, а большая часть ущелья находится в руках местного сопротивления.

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар рассказал, чего пытается добиться лидер сопротивления в Афганистане Ахмад Масуд:https://t.co/b1U8Ufpaj5 pic.twitter.com/zXn8MJ7KRo — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 4, 2021

Кроме того, Агбар сообщил, что вопреки сообщениям СМИ лидеры ополчения Ахмад Масуд-младший и Амрулла Салех не бежали из Афганистана. Он отметил, что Салех нанес короткий визит в Таджикистан, после которого сразу же вернулся на родину.

Прокомментировал Агбар и формирование временного правительства Афганистана, состав которого накануне объявило командование «Талибана». Дипломат призвал мировое сообщество не признавать этот кабмин, а также назвал его нелегитимным. По его словам, ни одно из 67 посольств республики в мире не признает режим талибов.

По мнению посла, война в Афганистане продолжается, и принимают участие в ней не только представители народов, проживающих в стране, но и внешние силы. Среди них Агбар назвал Пакистан, который, как считает дипломат, вмешивается во внутреннюю политику соседней республики.

Смена власти

Власть в Афганистане перешла в руки талибов в середине прошлого месяца. 15 августа подошла к концу масштабная кампания группировки по завоеванию ключевых административных центров республики, последним из которых пал Кабул.

После того как в столицу, сдавшуюся без боя, вошли боевики «Талибана», прежнее афганское руководство сложило с себя полномочия. Экс-президент Ашраф Гани бежал за рубеж — как впоследствии выяснилось, в Объединенные Арабские Эмираты.

Afghan President Ashraf Ghani, speaking from exile in the UAE, said he left Kabul to prevent bloodshed and denied reports he took large sums of money with him.



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Единственной провинцией, которая оставалась вне контроля талибов, стал Панджшер. В долине сформировалось сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд-младший — сын известного полевого командира моджахедов. К ополчению примкнули также бывший вице-президент Амрулла Салех и маршал Абдул Рашид Дустум. Лидеры сопротивления заявляли о планах продолжать борьбу с талибами и подчеркивали, что сложат оружие лишь при условии создания инклюзивного правительства в республике.

Впоследствии «Талибан» начал наступление на Панджшер, а в первую неделю сентября заявил о взятии провинции. 7-го числа группировка объявила состав нового афганского правительства, возглавил которое Мухаммад Хасан Ахунд. В движении, впрочем, подчеркнули, что этот состав кабмина — временный.

1 Организация запрещена на территории РФ.