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Посол Афганистана в Душанбе призвал мировое сообщество не признавать режим талибов

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:13
Весь мир
Посол Афганистана в Душанбе призвал мировое сообщество не признавать режим талибов
Global Look Press  /  Str

Кабул, 8 сентября. В афганской провинции Панджшер в ближайшее время может пройти всеафганское собрание, а также совет, в котором примут участие все военачальники республики, не признавшие власть «Талибана»1 (запрещено в РФ). Об этом заявил посол Афганистана в Душанбе Мухаммад Захир Агбар.

Дипломат прокомментировал обстановку в Панджшерской долине — регионе, который последним, по заявлениям талибов, пал после их прихода к власти в Афганистане. По словам посла, информация о том, что группировка полностью контролируют провинцию, не соответствуют действительности, а большая часть ущелья находится в руках местного сопротивления.

Кроме того, Агбар сообщил, что вопреки сообщениям СМИ лидеры ополчения Ахмад Масуд-младший и Амрулла Салех не бежали из Афганистана. Он отметил, что Салех нанес короткий визит в Таджикистан, после которого сразу же вернулся на родину.

Прокомментировал Агбар и формирование временного правительства Афганистана, состав которого накануне объявило командование «Талибана». Дипломат призвал мировое сообщество не признавать этот кабмин, а также назвал его нелегитимным. По его словам, ни одно из 67 посольств республики в мире не признает режим талибов.

По мнению посла, война в Афганистане продолжается, и принимают участие в ней не только представители народов, проживающих в стране, но и внешние силы. Среди них Агбар назвал Пакистан, который, как считает дипломат, вмешивается во внутреннюю политику соседней республики.

Смена власти

Власть в Афганистане перешла в руки талибов в середине прошлого месяца. 15 августа подошла к концу масштабная кампания группировки по завоеванию ключевых административных центров республики, последним из которых пал Кабул.

После того как в столицу, сдавшуюся без боя, вошли боевики «Талибана», прежнее афганское руководство сложило с себя полномочия. Экс-президент Ашраф Гани бежал за рубеж — как впоследствии выяснилось, в Объединенные Арабские Эмираты.

Единственной провинцией, которая оставалась вне контроля талибов, стал Панджшер. В долине сформировалось сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд-младший — сын известного полевого командира моджахедов. К ополчению примкнули также бывший вице-президент Амрулла Салех и маршал Абдул Рашид Дустум. Лидеры сопротивления заявляли о планах продолжать борьбу с талибами и подчеркивали, что сложат оружие лишь при условии создания инклюзивного правительства в республике.

Впоследствии «Талибан» начал наступление на Панджшер, а в первую неделю сентября заявил о взятии провинции. 7-го числа группировка объявила состав нового афганского правительства, возглавил которое Мухаммад Хасан Ахунд. В движении, впрочем, подчеркнули, что этот состав кабмина — временный.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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