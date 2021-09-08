Сборная России возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола

Москва, 8 сентября. Национальная команда России по пляжному футболу после победы на домашнем первенстве мира возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Мундиаль по пляжному футболу прошел в Москве с 19 по 29 августа. Россия впервые принимала этот турнир. После победы команда Михаила Лихачева поднялась с третьей строчки на первую, возглавив рейтинг с 4249 очками. Следом расположились команды Португалии (3279) и Бразилии (3225), передает RT.

Российские «пляжники» в финальном матче ЧМ обыграли японцев — 5:2. В составе российской команды отметились Федор Земсков, Андрей Новиков и Артур Папоротный. Защитник Юрий Крашенинников оформил дубль.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских спортсменов с победой на домашнем мундиале. Глава государства подчеркнул, что путь к победе был непростым, но российские спортсмены проявили выдержку.