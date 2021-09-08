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Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса

Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
Пресс-служба партии Справедливая Россия — За правду  /  Лина Белова

Москва, 8 сентября. Актер Дмитрий Певцов на своей странице в Instagram разметил видеоролик с ребенком на руках. Выяснилось, что он недавно стал крестным отцом. Родители ребенка — студенты с курса Дмитрия Анатольевича. 

«Особенная радость, когда у твоих студентов и выпускников начинает что-то получаться в профессии. Но когда такие результаты в жизни — семья, муж, ребенок, это радость особенная, почти отеческая… Ну, вот, у меня появился еще один крестный сынок, Иван — сын Кристины Александровой и Владимира Веревочкина. Храни вас Господь, ребята», — подписал публикацию актер. 

Подписчики артиста не удержались и выразили в комментариях восхищение:

«Дмитрий, побольше бы таких радостных моментов в жизни»;

«Какая радость на лицах. Поздравляем сердечно»;

«На одного православного христианина больше. Поздравляем».

В 2013 году Певцов вместе с супругой Ольгой Дроздовой набрал актерский курс из учащихся в Институте современного искусства. С 2019 года актер является заведующим кафедрой театрального искусства.

В семье Певцовых растет сын. Его зовут Елисей, ему 14 лет. Старший сын артиста, к сожалению, погиб в 2012 году. 

После недавней публикации фотографий, где запечатлена семья Певцова, подписчики пришли в восторг от подросшего сына актера. Юноша практически обогнал родителей по росту. 

Ранее сообщалось, как Филипп Киркоров после отдыха в Италии забыл, в каком классе учатся его дети. 

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Все новости / Общество / Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
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