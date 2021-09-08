Президент Сербии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ

Белград, 8 сентября. Сербский лидер Александр Вучич выразил соболезнования на фоне гибели главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщили в администрации президента страны.

Текст телеграммы опубликовала пресс-служба сербского лидера. В послании сказано, что Вучич с горестью принял новость о гибели Зиничева, который посвятил жизнь спасению людей в самых тяжелых ситуациях.

«Выражаю самые глубокие соболезнования Правительству Российской Федерации, семье, коллегам и друзьям министра Зиничева», — подчеркнул он.

В МЧС сообщали, что руководитель ведомства погиб на учениях в Норильске при исполнении служебного долга.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Зиничева. Представитель Кремля подчеркнул, что президент направил соответствующую телеграмму семье погибшего главы МЧС РФ.