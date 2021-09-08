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Мишустин выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:22
Общество
Мишустин выразил соболезнования родным и близким трагически погибшего главы МЧС Зиничева
wikipedia.org  /  premier.gov.ru

Москва, 8 сентября. Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава кабмина не стал скрывать, что сейчас все глубоко потрясены случившимся. В своей телеграмме Мишустин назвал Зиничева настоящим российским офицером.

«Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, Евгений Николаевич Зиничев пользовался большим авторитетом», — подчеркнул председатель правительства.

Глава МЧС погиб героем, пытаясь спасти члена съемочной группы. Так, оператор поскользнулся у края обрыва, и его пытался удержать Зиничев. В результате оба погибли.

Президент России Владимир Путин ранее направил родным и близким Евгения Зиничева телеграмму с соболезнованиями. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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