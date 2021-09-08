Генерал Александр Чуприян возглавит МЧС после гибели Зиничева

Москва, 8 сентября. Временно исполнять обязанности главы МЧС России будет генерал-полковник Александр Чуприян.

После трагической гибели главы МЧС Евгения Зиничева российское ведомство возглавит первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян. Он будет временно исполнять обязанности своего предшественника.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС.

Зиничев трагически погиб во время спасения человека. Он занимал должность министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года. Инцидент произошел в ходе межведомственных учений в Красноярском крае.