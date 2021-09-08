«Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал трагическую смерть главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего во время учений в Норильске.

Министр чрезвычайных ситуаций России умер, пытаясь спасти жизнь оператора на межведомственных учениях. Лимаренко выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор отметил, что светлая память о Зиничеве навсегда останется в сердцах его сослуживцев и друзей.

«Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске, спасая жизнь человека. Поступок героя. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. Всю жизнь он посвятил служению Родине», — отметил глава Сахалина.

Ранее смерть Зиничева прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что был лично знаком с покойным долгое время и считает его истинным патриотом Отечества.