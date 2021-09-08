Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 15:20
15:19
Происшествия
Болезнь сердца стала причиной смерти 42-летнего начальника отдела МВД в Дагестане
15:17
Общество
Тюменские полицейские спасли упавшую в колодец с холодной водой женщину
15:16
Происшествия
Глава Росгвардии Золотов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева на учениях
15:14
Экономика
Верховная рада приняла закон о легализации криптовалют на Украине
15:13
Общество
Дмитрий Певцов стал крестным отцом ребенка студентов своего курса
15:11
Экономика
Глава Минфина России Силуанов допустил возможность оказания поддержки Белоруссии
15:09
Политика
Верховная рада Украины провалила голосование по вопросу статуса союзника вне НАТО
15:09
Политика
Путин рассказал главе Евросовета об отказе Киева выполнять обязательства по Донбассу
15:09
Общество
Герасимов заявил, что имя главы МЧС Зиничева достойно быть увековеченным
15:05
Общество
Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг
Все новости

«Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 14:40
Общество
«Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева
http://kremlin.ru/

Южно-Сахалинск, 8 сентября. Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал трагическую смерть главы МЧС России Евгения Зиничева, погибшего во время учений в Норильске.

Министр чрезвычайных ситуаций России умер, пытаясь спасти жизнь оператора на межведомственных учениях. Лимаренко выразил соболезнования родным и близким погибшего. Губернатор отметил, что светлая память о Зиничеве навсегда останется в сердцах его сослуживцев и друзей.

«Евгений Зиничев погиб на межведомственных учениях в Норильске, спасая жизнь человека. Поступок героя. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. Всю жизнь он посвятил служению Родине», — отметил глава Сахалина.

Ранее смерть Зиничева прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что был лично знаком с покойным долгое время и считает его истинным патриотом Отечества.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева
мчс зиничев лимаренко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru