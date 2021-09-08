Генерал ФСБ Джабаров отметил вклад погибшего на учениях Зиничева в развитие МЧС

Москва, 8 сентября. Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев был скромным и ответственным человеком, сделавшим многое для ведомства, заявил генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, комментируя гибель главы МЧС Зиничева, рассказал, что знал его лично. Джабаров напомнил, что ранее погибший занимал пост заместителя директора ФСБ.

«Он был очень скромным, очень ответственным, на любом участке, который ему поручали, он вел себя очень достойно», — заявил Джабаров в беседе с РИА Новости.

Политик уточнил, что за время руководства МЧС Зиничев успел реализовать много идей, был в горячих и трагических точках.

МЧС ранее подтвердило информацию о гибели Евгений Зиничева при исполнении служебного долга. По уточненным данным, все произошло во время межведомственных учений в Красноярском крае. Министр бросился за упавшим в воду оператором, однако разбился о выступавший камень. Ему было 55 лет.

Ранее сообщалось, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева.