Стоимость газа в Европе побила новый рекорд

Лондон, 8 сентября. Цена на голубое топливо в Европе отмечает новый рекорд в ходе торгов 8 сентября.

Об этом стало известно из информации лондонской биржи ICE. Сообщается, что показатель преодолел отметку в 660 долларов за 1000 кубических метров.

Стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF отмечается в районе 54,6 евро за МВт/ч. Показатель равен 662 долларам за 1000 кубометров.

На стоимость газа влияет дефицит сырья в европейских подземных хранилищах. При этом нехватка голубого топлива способна изменить позицию Евросоюза по российскому трубопроводу «Северный поток — 2». Как отмечали журналисты, сложившаяся ситуация способствовала тому, что тарифы на электричество в большинстве стран Европы увеличились.