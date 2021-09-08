Смертельный рейс: США свернули расследование гибели афганских беженцев в аэропорту Кабула

Кадры американской эвакуации из Кабула, на которых несколько афганцев, цеплявшихся за шасси военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III, упали и разбились насмерть, облетели весь мир и стали своеобразным символом «руки помощи» Вашингтона своим союзникам.

Вскоре после трагедии командование военно-воздушных сил США объявило о проведении расследования обстоятельств случившегося. Тем не менее уже через несколько дней транспортник, в котором были обнаружены человеческие останки, вновь вернулся к выполнению рейсов, словно ничего и не произошло.

Международная редакция ФАН разбиралась, где оказался Boeing C-17A после эвакуации в середине августа и почему «расследование», обещанное американскими военными, вызывает все больше вопросов.

Летальный самолет

Печально известные видеозаписи из кабульского аэропорта начали появляться в Сети после того, как к власти в Афганистане пришло радикальное движение «Талибан»1. Тогда в воздушную гавань имени Хамида Карзая хлынули толпы беженцев, услышавших об эвакуации, организованной американскими военными. В надежде на то, что они сумеют покинуть южноазиатскую республику, люди выходили на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и буквально бежали вслед за самолетами, вывозившими иностранцев с афганской территории.

На одно из таких видео попала огромная толпа афганцев, которая окружила транспортник Boeing C-17A Globemaster III, выруливавший на ВПП. На кадрах, сделанных очевидцами, отчетливо видно, как по мере набора высоты с «Боинга» падают люди, успевшие зацепиться за шасси.

Incredibly sad. Afghans running alongside a US military plane- some clinging on to the body of the aircraft- as it attempts to take off from Kabul airport pic.twitter.com/omMHFPpP5H — Ellie Costello (@elliecostelloTV) August 16, 2021

Канал RT также опубликовал фотографию из салона транспортника, сделанную во время полета. На снимке можно разглядеть очертания человеческих ног. По некоторым данным, неизвестный привязал себя к шасси веревками и скончался вскоре после вылета.

Shocking video appears to show body dangling from US plane out of Kabul, ‘human remains’ later found in landing gear — RT World News https://t.co/G7TQcyunXV — SuzyQ8 (@anonymiss8) August 20, 2021

Известно, что после посадки в стойках шасси воздушного судна были обнаружены человеческие останки. А прессу облетели сообщения о том, что американским военным после инцидента понадобилась психологическая помощь, многие из них даже обратились к священникам.

Чуть позже СМИ сообщили, что «Боинг» признали «временно неисправным», из-за чего экипажу пришлось совершить посадку «в третьей стране».

US plane carrying Kabul stowaways grounded with 'human remains' in landing gear https://t.co/Ycu6BNh2KN pic.twitter.com/yjeVBOCXnZ — The Mirror (@DailyMirror) August 18, 2021

Предполагаемое расследование

17 августа журнал Air Force сообщил, что Управление специальных расследований (OSI) ВВС США изучает информацию, касающуюся этого инцидента, в координации с Командованием воздушной мобильности (AMC) и другими международными партнерами.

«Проверка OSI будет тщательной, чтобы гарантировать, что мы получим факты, касающиеся этого трагического инцидента. Наши сердца обращены к семьям погибших», — говорилось в заявлении ВВС.

Начали появляться и новые подробности шокирующего инцидента в кабульском аэропорту. Так, оказалось, что Boeing С-17 с бортовым номером 2-1109 приземлился на территории объекта 16 августа, чтобы доставить груз с оборудованием для эвакуации как американцев, так и афганцев.

Однако еще до того, как экипаж самолета смог провести выгрузку, транспортник был окружен сотнями афганцев, которые нарушили периметр аэропорта. То, что происходило дальше, командование ВВС прокомментировало следующим образом:

«Столкнувшись с быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью вокруг самолета, экипаж C-17 решил покинуть аэродром как можно быстрее».

“OSI’s review will be thorough to ensure we obtain the facts regarding this tragic incident.”



The @USAirForce is investigating the US military aircraft that departed a #KabulAirport with civilians hanging onto its landing gear who fell to their deaths. https://t.co/9QLiabCDMI — The Epoch Times (@EpochTimes) August 18, 2021

Очевидно, что некоторым «нежеланным пассажирам» все же удалось зацепиться за фюзеляж. По факту формальной проверки было сделано лишь одно заключение: о том, что человеческие останки были обнаружены в колесе самолета после его прибытия на катарскую авиабазу Аль-Удейд. Эксплуатацию C-17A временно приостановили, но лишь затем, чтобы экипаж мог извлечь части трупа и осмотреть воздушное судно, прежде чем оно вернется на службу.

В дополнение к осмотру Boeing специалисты AMC по безопасности полетов пообещали расследовать ситуацию, чтобы лучше понять, как развивались события, и обеспечить надежность будущих рейсов. Однако, как мы можем судить сейчас, обещания остались невыполненными.

Никаких проверок

Несмотря на анонсирование длительной ревизии, 28 августа, то есть спустя всего 11-12 дней после инцидента, транспортник был замечен над Болгарией, откуда он проследовал до Германии.

Prt Scr radarbox.com / AirNav

На следующий день, 29 августа, в 20:29 самолет вылетел с авиабазы ВВС США Рамштайн в ФРГ и прибыл на остров Вашон в Америке. Точное время прибытия неизвестно, однако 30 августа судно уже находилось в штате Вашингтон.

Prt Scr radarbox.com / AirNav

На базе не слышали

Ливрея самолета, а точнее надпись McChord на корпусе, свидетельствует о том, что воздушное судно принадлежит воздушной базе «Маккорд», которая в 2010 году была объединена с базой «Форт Льюис».

В военном городке, находящемся к западу от Скалистых гор в штате Вашингтон, дислоцируются 1-й армейский корпус и 62-е авиакрыло ВВС США. Примечательно, что в аккаунте объединенной базы «Льюис-Маккорд» на Facebook нет ни одного упоминания об инциденте с афганскими беженцами.

If the United States decides to evacuate the estimated 50 B61-3/-4 nuclear gravity bombs currently deployed at Incirlik Air Base in Turkey, C-17s with the Prime Nuclear Airlift Force (62nd Airlift Wing, Joint Base Lewis-McChord, Washington) would perform an emergency airlift. pic.twitter.com/TWKxpLjNXn — Stephen Schwartz (@AtomicAnalyst) October 15, 2019

62-е авиационное крыло состоит из трех эскадрилий по воздушным перевозкам и эскадрильи оперативной поддержки. Самолет С-17A, задействованный в эвакуации из Афганистана, вероятнее всего, принадлежит к 4-му или 8-му подразделению. Именно они осуществляли доставку пайков по воздуху в афганские города и деревни во время Глобальной войны с терроризмом в 2001 году.

Что касается одиозного транспортника C-17, то он был выпущен в 2002 году, а на службу ВВС США поступил в сентябре 2003 года. Воздушное судно приписано к 446-му авиакрылу — вспомогательному подразделению 62-го крыла.

Федеральное агентство новостей /

С 2019 года командующим 446-м подразделением является полковник Пол Скипворт. До него авиационное крыло возглавлял Скотт МакЛоглин — открытый представитель ЛГБТ-сообщества, совершивший каминг-аут несколько лет назад.

Неоспоримо, но факт

После ужасающих видеокадров с грузовым самолетом ВВС США, на которых афганцы цепляются за борт транспортника, в Сети стали появляться сообщения о нереалистичности данного эпизода.

Пользователи сопоставили скриншоты из 15-секундного ролика и другие фотографии воздушного судна и заметили некоторые незначительные различия, обведя их красным цветом. После этого в интернете С-17 прозвали «надувным самолетом-обманщиком».

Some people on Facebook now think the carrier plane that took off in Afghanistan isn't real ????‍♂️ pic.twitter.com/C89qV7Gz9z — Right Wing Cope (@RightWingCope) August 20, 2021

Однако на деле факт того, что именно этот самолет и действия его экипажа привели к гибели афганских беженцев, не вызывает сомнений. Он подтверждается и в расследовании журналистов издания USA Today, по итогам которого и сами представители американских ВВС вынуждены были заявить о подлинности кадров и причастности транспортника к событиям в афганском аэропорту.

В частности, заместитель главы отдела информационных операций ВВС США Роуз Райли указала, что самолет на видео — все-таки тот самый C-17 Globemaster III из 62-го авиационного крыла, приписанного к той самой объединенной базе «Льюис-Маккорд» в Вашингтоне.

Fact check: US C-17 plane swarmed by Afghans in video was real, not inflatable in 'false flag' operation https://t.co/hnaXGcjWp1 — Rachel S. Cohen (@rachelkaras) August 21, 2021

В любом случае весьма любопытной представляется скорость проверки столь серьезного транспортного средства, что вызывает вопрос: проводилось ли вообще расследование или же слова официальных лиц ВВС США стали лишь формальностью? С большой долей вероятности можно утверждать, что никакой ревизии не было, обещание осталось лишь обещанием.

Впрочем, американцы уже приучили нас к пустословию и громким заявлениям. Представители США и их союзники клялись защищать тех, с кем на протяжении долгих лет сотрудничали в Афганистане. Однако на деле весь мир увидел лишь несчастных людей, брошенных в аэропорту разрушенной войной страны. Для Вашингтона они оказались лишь инструментом для реализации своих целей — использованный материал и не больше.

В этой связи трагическая гибель людей при взлете Boeing C-17A должна стать еще одним доказательством того, что милосердие американцев распространяется только на их интересы, а в остальном спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

1 Организация запрещена на территории РФ.