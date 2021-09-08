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Смертельный рейс: США свернули расследование гибели афганских беженцев в аэропорту Кабула
Весь мир
Смертельный рейс: США свернули расследование гибели афганских беженцев в аэропорту Кабула
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Sanaullah Seiam / XinHua

Кадры американской эвакуации из Кабула, на которых несколько афганцев, цеплявшихся за шасси военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III, упали и разбились насмерть, облетели весь мир и стали своеобразным символом «руки помощи» Вашингтона своим союзникам.

Вскоре после трагедии командование военно-воздушных сил США объявило о проведении расследования обстоятельств случившегося. Тем не менее уже через несколько дней транспортник, в котором были обнаружены человеческие останки, вновь вернулся к выполнению рейсов, словно ничего и не произошло.

Международная редакция ФАН разбиралась, где оказался Boeing C-17A после эвакуации в середине августа и почему «расследование», обещанное американскими военными, вызывает все больше вопросов.   

Летальный самолет

Печально известные видеозаписи из кабульского аэропорта начали появляться в Сети после того, как к власти в Афганистане пришло радикальное движение «Талибан»1. Тогда в воздушную гавань имени Хамида Карзая хлынули толпы беженцев, услышавших об эвакуации, организованной американскими военными. В надежде на то, что они сумеют покинуть южноазиатскую республику, люди выходили на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и буквально бежали вслед за самолетами, вывозившими иностранцев с афганской территории.

На одно из таких видео попала огромная толпа афганцев, которая окружила транспортник Boeing C-17A Globemaster III, выруливавший на ВПП. На кадрах, сделанных очевидцами, отчетливо видно, как по мере набора высоты с «Боинга» падают люди, успевшие зацепиться за шасси.

Канал RT также опубликовал фотографию из салона транспортника, сделанную во время полета. На снимке можно разглядеть очертания человеческих ног. По некоторым данным, неизвестный привязал себя к шасси веревками и скончался вскоре после вылета.

Известно, что после посадки в стойках шасси воздушного судна были обнаружены человеческие останки. А прессу облетели сообщения о том, что американским военным после инцидента понадобилась психологическая помощь, многие из них даже обратились к священникам.

Чуть позже СМИ сообщили, что «Боинг» признали «временно неисправным», из-за чего экипажу пришлось совершить посадку «в третьей стране». 

Предполагаемое расследование

17 августа журнал Air Force сообщил, что Управление специальных расследований (OSI) ВВС США изучает информацию, касающуюся этого инцидента, в координации с Командованием воздушной мобильности (AMC) и другими международными партнерами.

«Проверка OSI будет тщательной, чтобы гарантировать, что мы получим факты, касающиеся этого трагического инцидента. Наши сердца обращены к семьям погибших», — говорилось в заявлении ВВС.

Начали появляться и новые подробности шокирующего инцидента в кабульском аэропорту. Так, оказалось, что Boeing С-17 с бортовым номером 2-1109 приземлился на территории объекта 16 августа, чтобы доставить груз с оборудованием для эвакуации как американцев, так и афганцев.

Однако еще до того, как экипаж самолета смог провести выгрузку, транспортник был окружен сотнями афганцев, которые нарушили периметр аэропорта. То, что происходило дальше, командование ВВС прокомментировало следующим образом:

«Столкнувшись с быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью вокруг самолета, экипаж C-17 решил покинуть аэродром как можно быстрее».

Очевидно, что некоторым «нежеланным пассажирам» все же удалось зацепиться за фюзеляж. По факту формальной проверки было сделано лишь одно заключение: о том, что человеческие останки были обнаружены в колесе самолета после его прибытия на катарскую авиабазу Аль-Удейд. Эксплуатацию C-17A временно приостановили, но лишь затем, чтобы экипаж мог извлечь части трупа и осмотреть воздушное судно, прежде чем оно вернется на службу.

В дополнение к осмотру Boeing специалисты AMC по безопасности полетов пообещали расследовать ситуацию, чтобы лучше понять, как развивались события, и обеспечить надежность будущих рейсов. Однако, как мы можем судить сейчас, обещания остались невыполненными.

Никаких проверок

Несмотря на анонсирование длительной ревизии, 28 августа, то есть спустя всего 11-12 дней после инцидента, транспортник был замечен над Болгарией, откуда он проследовал до Германии.

Самолет США: почему расследование инцидента при эвакуации афганцев вызывает вопросы
Prt Scr radarbox.com  / AirNav

На следующий день, 29 августа, в 20:29 самолет вылетел с авиабазы ВВС США Рамштайн в ФРГ и прибыл на остров Вашон в Америке. Точное время прибытия неизвестно, однако 30 августа судно уже находилось в штате Вашингтон.  

Самолет США: почему расследование инцидента при эвакуации афганцев вызывает вопросы
Prt Scr radarbox.com  / AirNav

На базе не слышали

Ливрея самолета, а точнее надпись McChord на корпусе, свидетельствует о том, что воздушное судно принадлежит воздушной базе «Маккорд», которая в 2010 году была объединена с базой «Форт Льюис».

В военном городке, находящемся к западу от Скалистых гор в штате Вашингтон, дислоцируются 1-й армейский корпус и 62-е авиакрыло ВВС США. Примечательно, что в аккаунте объединенной базы «Льюис-Маккорд» на Facebook нет ни одного упоминания об инциденте с афганскими беженцами.

62-е авиационное крыло состоит из трех эскадрилий по воздушным перевозкам и эскадрильи оперативной поддержки. Самолет С-17A, задействованный в эвакуации из Афганистана, вероятнее всего, принадлежит к 4-му или 8-му подразделению. Именно они осуществляли доставку пайков по воздуху в афганские города и деревни во время Глобальной войны с терроризмом в 2001 году.

Что касается одиозного транспортника C-17, то он был выпущен в 2002 году, а на службу ВВС США поступил в сентябре 2003 года. Воздушное судно приписано к 446-му авиакрылу — вспомогательному подразделению 62-го крыла.

Самолет США: почему расследование инцидента при эвакуации афганцев вызывает вопросы
Федеральное агентство новостей  / 

С 2019 года командующим 446-м подразделением является полковник Пол Скипворт. До него авиационное крыло возглавлял Скотт МакЛоглин — открытый представитель ЛГБТ-сообщества, совершивший каминг-аут несколько лет назад.

Неоспоримо, но факт

После ужасающих видеокадров с грузовым самолетом ВВС США, на которых афганцы цепляются за борт транспортника, в Сети стали появляться сообщения о нереалистичности данного эпизода.

Пользователи сопоставили скриншоты из 15-секундного ролика и другие фотографии воздушного судна и заметили некоторые незначительные различия, обведя их красным цветом. После этого в интернете С-17 прозвали «надувным самолетом-обманщиком».

Однако на деле факт того, что именно этот самолет и действия его экипажа привели к гибели афганских беженцев, не вызывает сомнений. Он подтверждается и в расследовании журналистов издания USA Today, по итогам которого и сами представители американских ВВС вынуждены были заявить о подлинности кадров и причастности транспортника к событиям в афганском аэропорту.

В частности, заместитель главы отдела информационных операций ВВС США Роуз Райли указала, что самолет на видео — все-таки тот самый C-17 Globemaster III из 62-го авиационного крыла, приписанного к той самой объединенной базе «Льюис-Маккорд» в Вашингтоне.

В любом случае весьма любопытной представляется скорость проверки столь серьезного транспортного средства, что вызывает вопрос: проводилось ли вообще расследование или же слова официальных лиц ВВС США стали лишь формальностью? С большой долей вероятности можно утверждать, что никакой ревизии не было, обещание осталось лишь обещанием.

Впрочем, американцы уже приучили нас к пустословию и громким заявлениям. Представители США и их союзники клялись защищать тех, с кем на протяжении долгих лет сотрудничали в Афганистане. Однако на деле весь мир увидел лишь несчастных людей, брошенных в аэропорту разрушенной войной страны. Для Вашингтона они оказались лишь инструментом для реализации своих целей — использованный материал и не больше.

В этой связи трагическая гибель людей при взлете Boeing C-17A должна стать еще одним доказательством того, что милосердие американцев распространяется только на их интересы, а в остальном спасение утопающих дело рук самих утопающих.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан эвакуация
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