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Политика
Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане
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Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 13:47
Политика
Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Брюссель, 8 сентября. Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте. Уточняется, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

«Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», — подчеркнул Мишель.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Москва пока не планирует переговоры с новым правительством государства. По словам представителя Кремля, российская сторона пристально наблюдает за развитием ситуации в Афганистане.

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