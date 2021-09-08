Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане

Брюссель, 8 сентября. Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter-аккаунте. Уточняется, что стороны обсудили ситуацию в Афганистане.

«Обсудил с президентом России Владимиром Путиным последнее развитие событий в Афганистане и во всем регионе», — подчеркнул Мишель.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Москва пока не планирует переговоры с новым правительством государства. По словам представителя Кремля, российская сторона пристально наблюдает за развитием ситуации в Афганистане.