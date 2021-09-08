Иван Соловьев: глава МЧС Зиничев стал «одним из самых светлых примеров героизма»

Жертвенность, которую демонстрируют сотрудники МЧС во время работы, свойственна не только рядовому составу этого героического ведомства. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ заявили, что на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Согласно поступившей информации, это произошло во время исполнения служебного долга — министр пытался спасти жизнь другого человека, оказавшегося в смертельной опасности. По словам руководителя канала RT Маргариты Симоньян, чьи сотрудники присутствовали на месте трагедии, все произошло во время ведомственной съемки, когда министр прыгнул с обрыва в воду за упавшим с него членом съемочной группы. В результате они оба погибли.

«Это совершенно обескураживающая новость, — признал Соловьев. — Зиничев принял свою смерть как настоящий мужчина и как истинный руководитель МЧС, ведомства, в функции которого, как мы знаем, как раз и входит спасение человеческих жизней. Он оказался на «передовой», показав пример мужества и отваги для всех сотрудников МЧС».

Заслуженный юрист заявил, что Зиничев был на своем месте, и его смелый и отчаянный поступок только еще раз это подтвердил.

Пресс-служба киностудии «Горизонт кино». /

«К сожалению, в результате он погиб, — сказал эксперт. — Но такая судьба может постичь любого спасателя, выполняющего свой долг, так что министр в определенном смысле теперь станет для рядового состава примером отваги и мужества, на который следует равняться во всем. Светлая память!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что люди, выбирающие своей судьбой службу в органах, обеспечивающих законность, правопорядок, а также безопасность граждан как от злоумышленников, так и от стихийных бедствий, прекрасно осознают риски, с которыми сопряжена подобная деятельность.

«И Зиничев, даже находясь в ранге министра, не потерял эту готовность принести себя в жертву в любой момент ради жизни кого-то другого, — заявил Соловьев. — И он навсегда останется для нас одним из самых светлых примеров героизма, который только можно себе представить в мирное время, в которое мы живем».

Евгений Зиничев возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций РФ с 18 мая 2018 года. На момент гибели ему было 55 лет.