Не каждый знает, но погрузиться в рыцарскую атмосферу эпохи Средневековья можно практически не выезжая из Москвы: примерно в 25 километрах от столичной кольцевой автомобильной дороги на живописной территории располагается величественная дворянская усадьба Марфино — здание, выстроенное в псевдоготическом стиле и привлекающее в одноименное село Мытищинского района Подмосковья на высокий берег реки Уча ценителей истории и живой природы со всех уголков нашей страны. Рыцарей вы здесь, конечно, не увидите, но зато сможете вдоволь погулять по красивейшему парку, провести фотосессию в беседке у зеркального пруда, прослушать увлекательную экскурсию и, безусловно, во всех красках мысленно воссоздать повседневную жизнь тогдашних хозяев усадебного комплекса. ФАН предлагает вырваться из лап шумного города и поближе познакомиться с этим своеобразным архитектурно-историческим объектом, а также узнать, что побудило его приобрести своеобразные готические черты.

Как попасть на территорию усадьбы Марфино?

В наши дни хозяином территории дворянской усадьбы Марфино выступает Министерство обороны РФ, а в усадебном доме находится санаторий «Марфинский», также подчиняющийся этому государственному ведомству. Тем не менее на территорию может пройти любой желающий — при условии, что при нем будет паспорт или любое другое официальное удостоверение личности. Предъявив документ на КПП санаторного комплекса, вы получите временный пропуск, который позволит беспрепятственно погружаться в историю и любоваться природой и архитектурой усадьбы Марфино. Кроме того, в имение регулярно организуют экскурсии — например, автобусные, с выездом из Москвы. В этом случае забота о проходе на территорию ляжет на плечи гида, тем не менее, отправляясь в путешествие, забывать паспорт дома все равно не следует.

Федеральное агентство новостей /

Как добраться до усадьбы?

Так как усадьба Марфино относится к Московской области, транспортное сообщение вполне позволяет добраться до нее быстро и без проблем. Сделать это можно как из Москвы от станции метро Алтуфьево на автобусе №519, так и от железнодорожной станции Катуар на автобусе №37 прямиком до Марфино. К усадьбе также удобно добираться на личном автомобиле: следовать на машине необходимо по Дмитровскому шоссе, а на двадцатом километре от МКАД следует повернуть направо, через пять километров вы достигнете места назначения. Возле КПП усадебного комплекса организована просторная автостоянка. Для спонтанной поездки в Марфино с друзьями также отлично подойдет такси: для его заказа можно воспользоваться одним из популярных мобильных приложений.

Так как музей под открытым небом, который представляет собой усадьба Марфино, принадлежит Минобороны, официального сайта у этого культурного объекта нет, но график работы архитектурно-паркового ансамбля и часы выдачи пропусков можно посмотреть на сайте санатория.

ТАСС / Кавашкин Борис

Главные составляющие архитектурного ансамбля усадьбы

Основу архитектурного ансамбля Марфино составил главный усадебный дом, к которому с северной стороны примыкали два флигеля. Неподалеку были расположены въездные ворота и сторожевая башня. Важной частью композиции были и две церкви — зимняя и летняя.

Отлично сохранился до наших дней большой парк с прудами, украшенными беседками-полуротондами, и музыкальный павильон. К пруду вела красивейшая лестница, дополненная фигурками грифонов, а в конце спуска была организована пристань с фонтаном. А вот уникальный готический мост, увы, находится в плачевном состоянии: некогда величественный, он не был отреставрирован, так как официально не принадлежит Минобороны. Похожая судьба и у трех других важных исторических объектов: конного двора, каретного сарая и домика управляющего. Вынесенные за границы нынешней территории усадьбы Марфино также медленно разрушаются.

История поместья от допетровских до нынешних времен

Впервые дворянское имение Марфино упоминалось в 1585 году. В допетровские времена территория представляла собой охотничьи угодья, которые принадлежали вначале боярину Василию Головину, затем дьяку Василию Щелкалову, а после него — думному дьяку Семену Заборовскому. В 1698 году Марфино приобрел князь Борис Голицын. Он переименовал усадьбу в Богородское и стал инициатором возведения здесь церкви Рождества Богородицы. Сын Голицына Сергей Борисович продал село в счет уплаты долгов, а в середине XVIII столетия за обустройство имения взялся его новый хозяин Петр Салтыков. Будущий фельдмаршал выстроил здесь новый усадебный дом — настоящий дворец в стиле барокко: двухэтажный каменный особняк внушительных размеров с боковыми пристройками. Усадьба Марфино стала практически образцовым для тех времен имением со всеми характерными для него атрибутами: парковыми беседками, оранжереей, псарней и конюшней, каретным двором. Лучшие представители благородного дворянского общества съезжались сюда на псовую охоту, а также с удовольствием посещали театральные представления. В этот же период здесь была построена и зимняя церковь святых Петра и Павла.

За смертью фельдмаршала последовал конец былым увеселениям, усадьба стала понемногу приходить в запустение, к тому же в период Отечественной войны она была разграблена французским неприятелем. В таком неприглядном виде она и досталась графу Владимиру Орлову. Он сделал для обустройства Марфино немало: на территории появилась кузница, столярная мастерская и другие полезные хозяйственные объекты.

«Реформы» продолжила дочь графа Софья Панина. Перестройка господского жилища и парковых построек под ее руководством велась с 1820 годов. Вначале строительство возглавлял крепостной зодчий Федор Тугаров, при нем постройки усадебного комплекса были наделены чертами ампира. Однако с 1837 года буквально за пару лет была произведена новая перестройка имения. Автором проекта стал архитектор Михаил Быковский, а усадьба приобрела вид в духе ретроспективной русской неоготики. Будто бы в Подмосковье мастеру захотелось воссоздать рыцарскую эпоху. Даже стены нового псевдоготического усадебного дома выкрасили в нежно-розовый цвет.

ТАСС / Кавашкин Борис

Очередной новый владелец территории граф Виктор Панин «заступил на пост» в конце 1840, однако служил он в Петербурге, поэтому достаточно редко приезжал в свою подмосковную резиденцию. Впрочем, именно на семье Паниных и остановилась «помещичья» история усадьбы: территория была национализирована в 1918 году, а еще два года спустя из усадебного дома начали вывозить ценности и богатую здешнюю библиотеку, насчитывавшую свыше 15 тысяч книг. Благо, все это было не разграблено, а передано в исторический музей и бывший Английский клуб.

С 1944 года имение Марфино начало работать как военный санаторий. К концу столетия здесь добавили современные жилые корпуса, а численность персонала составила около трех сотен человек. Задача сохранения архитектурно-исторических особенностей местности также не была отодвинута на второй план: наряду со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, бассейна, переходов между корпусами и других объектов внутренней инфраструктуры. В1990–2009 годы была выполнена и комплексная реставрация здания усадебного дома. Правда, стены из изначального нежно-розового цвета были перекрашены в терракотовый, а внутри дворца организовали апартаменты класса люкс и также стали размещать отдыхающих. К Министерству обороны РФ санаторий отошел в 2012 году. В 2016-м закрытая территория впервые стала доступной для внутреннего туризма: в исторический комплекс усадьбы-санатория отныне можно попасть по предъявлению паспорта.

Усадьба-санаторий Марфино в наши дни

Попав на территорию усадьбы, вы удивитесь, насколько живописны здешние места. Свежий загородный воздух, сочная зелень, тенистые аллеи — все здесь располагает к приятным неспешным прогулкам. Недаром территорию не раз использовали для съемок различных фильмов. Усадьба Марфино также необычайно популярна среди любителей фотосъемки, а свадьба, проведенная здесь, запомнится на долгие годы не только молодоженам, но и всем родственникам и гостям. И, безусловно, усадьба-санаторий Марфино как в праздничные дни, так и в будни приглашает всех желающих на конные прогулки.