Морпехи Балтийского флота отразили наступление «врага» на учениях под Калининградом

Калининград, 8 сентября. Морские пехотинцы Балтийского флота ВМФ РФ развернули тактические учения на территории Калининградской области.

По имеющимся данным, в тренировочных мероприятиях задействовали около 1000 военнослужащих, а также свыше 50 единиц техники. В рамках учений морпехи выявили приближение условного противника в акватории, после чего оперативно заняли оборонительные позиции. Они запросили поддержку в виде бронетранспортеров и самоходных артиллерийских установок «Нона», после чего нейтрализовали цели на расстоянии до шести километров. Затем морпехи отработали эвакуацию раненых с поля боя.

Ранее танкисты Балтийского флота провели тренировочные стрельбы на полигоне Правдинский в Калининградской области. Военнослужащие также примут участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021», которые, по данным телеканала «360», пройдут в период с 10 по 16 сентября.