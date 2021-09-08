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Китайский гиперзвуковой беспилотник сможет выбирать один из трех вариантов посадки
Армия
Китайский гиперзвуковой беспилотник сможет выбирать один из трех вариантов посадки
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 8 сентября. Новая технология, представленная китайскими специалистами, позволит обезопасить гиперзвуковые беспилотники во время приземления, сообщает Tactical Missile Technology.

По информации издания, специалисты Народно-освободительной армии Китая внесли ряд важных изменений в конструкцию засекреченного гиперзвукового беспилотника. Доработки позволят аппарату выбирать один из трех вариантов посадки в зависимости от давления воздуха и высоты.

Дело в том, что после преодоления звукового барьера маневры дрона становятся ограниченными. Этот фактор вполне может привести к крушению во время приземления. К примеру, чтобы избежать катастрофы, на скорости 5 чисел Маха аппарат фактически должен отключить двигатели за 200 километров до взлетно-посадочной полосы. При этом права на ошибку попросту нет, ведь малейший просчет приведет к потере беспилотника.

Ситуация усугубляется тем, что современные бортовые системы не в состоянии просчитать режим снижения на столь высоких скоростях. Авторы разработки нашли выход из ситуации. Они предложили высчитывать для каждой посадки три модели снижения вместо одной. Компьютер будет выбирать уже готовый вариант в соответствии с внешними условиями.

Ранее, как сообщает телеканал «360», в России анонсировали создание беспилотного комплекса «Молния». В него войдут несколько дронов, которые смогут летать роем и выполнять широкий спектр задач. Кроме того, российские специалисты завершили испытания сверхточного прицела для БПЛА.

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