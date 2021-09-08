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ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на 9 сентября

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 13:30
Экономика
ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро на 9 сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 сентября. Центральный банк Российской Федерации повысил официальные курсы иностранных валют.

Так, американская национальная валюта подорожала на 0,2512 рубля. Курс доллара США добрался до отметки в 73,4421 рубля.

Европейская валюта прибавила в стоимости 0,0192 рубля. Согласно информации, размещенной на официальном сайте регулятора, курс евро на четверг составляет 86,9114 рубля.

Также доллар США прибавил в стоимости на открытии торгов Московской биржи в среду. По сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, американская валюта стала дороже на 0,95 копейки. Курс доллара утром 8 сентября составлял 73,36 рубля.

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банк россии доллар евро
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