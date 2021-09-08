«ЦСКА Арена» примет клубный ЧМ-2021 по пляжному футболу

Москва, 8 сентября. Клубный чемпионат мира по пляжному футболу этого года пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Турнир стартует 27 октября и продлится до 30 октября, сообщается на сайте Всемирной организации пляжного футбола (BSWW).

Ранее Москва два раза принимала клубное первенство мира. Перечень команд-участниц будет назван позднее. Действующим чемпионом мира является португальская «Брага».

Напомним, в прошлом месяце Россия впервые в истории приняла первенство мира по пляжному футболу. Победителем турнира, который прошел в Москве, стала команда России, обыгравшая японских соперников — 5:2. Российский президент Владимир Путин поздравил «пляжников» с победой, отметив, что страна ими гордится.