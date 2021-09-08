Кабмин направит более 1,6 млрд рублей на жилье для ветеранов ВОВ

Москва, 8 сентября. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сообщило о финансировании обеспечения жилой недвижимостью ветеранов ВОВ.

Перераспределение средств на жилье для данной категории граждан утвердили в правительстве. В 2021 году на эти цели будет направлено более 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях скорейшего обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрено направить субъектам РФ в 2021 году 1 645,1 млн рублей», — добавили в Минстрое России.

Из вышеназванной суммы более 1,5 миллиарда рублей будут направлены на жилье для 904 ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц. 82,3 миллиона рублей перечислят регионам в качестве резервных средств для граждан, которые встанут на учет в текущем году.

Ранее эксперты оценили перспективы снижения цен на жилье в России. Коррекция на рынке недвижимости ожидается в среднесрочной перспективе.