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«Очень жаль»: Рогозин выступил с соболезнованиями после смерти главы МЧС

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 13:34
Общество
«Очень жаль»: Рогозин выступил с соболезнованиями после смерти главы МЧС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 сентября. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования в связи с гибелью руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Рогозин рассказал о личном знакомстве с погибшим министром. Он опубликовал соответствующий пост в Telegram.

«Мои искренние соболезнования. Знал его лично, тесно и плодотворно работали. Очень жаль», — написал глава госкорпорации.

Евгений Зиничев умер во время исполнения служебного долга. Министр в это время находился межведомственных учениях. Глава МЧС погиб при спасении сотрудника. Руководителю ведомства было 55 лет.

Кандидатуру Зиничева на пост главы МЧС в 2018 году предложил в то время председатель правительства Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин согласился с выбором премьер-министра и утвердил новый состав органа с министром-Зиничевым.

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