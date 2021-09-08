О профессии врача и медсестры знают все. Но далеко не все понимают, кто такой фельдшер. Иногда их путают с медсестрами, а в некоторых случаях полагаются на них, как на врачей. А ведь это совершенно отдельная специальность, имеющая свои особенности. Какие же функции выполняет фельдшер и чем они отличаются от обязанностей врача или медсестры, а также другие детали профессии рассмотрим в этой статье.

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Коротко о профессии

С немецкого языка слово «фельдшер» переводится как «полевой врач». Профессия эта появилась практически тогда же, когда и профессия врача, то есть еще в древние времена. Она не сильно отличалась от врачевания. Фельдшеры не имели специального образования, но знания и опыт получали при работе с опытными врачами. Эти знания они также передавали своим последователям.

Если первым известным в истории врачевателем был Гиппократ, который жил, как известно, в Древней Греции, то профессия фельдшера оформилась только в Средние века. Это произошло в Германии ― поэтому и название немецкое. В то время под этим подразумевался именно полевой, военный врач. То есть тот, кто присутствует на поле боя и помогает раненым солдатам. С тех пор профессия выделилась в отдельную отрасль медицинской науки. Фельдшеры не обладают полной квалификацией врача. Они оказывают только первичную диагностику, доврачебную помощь, а при необходимости могут принять роды. В тандеме с врачом работают в качестве помощника.

Таким образом, речь идет о среднем медицинском образовании. Если составить краткую иерархию работников практической медицины, то фельдшер находится между медицинской сестрой и врачом. Соответственно, его образование и круг обязанностей шире, чем сестринский, но меньше, чем врачебный.

Фельдшеры ― это универсальные специалисты. При необходимости, они могут и имеют право выполнить манипуляции, которые обычно выполняет как сестринский персонал, так и врачи:

перевязка, измерение температуры;

сердечно-легочная реанимация;

помощь в родах;

интубация, дефибрилляция;

расшифровка электрокардиограммы.

Как стать фельдшером

Как уже было отмечено, обучение идет в рамках среднего профессионального образования. Учиться можно начинать только после 11-го класса. Срок обучения составляет четыре года. Квалификацию фельдшера получают после обучения в рамках программ:

лечебное дело;

сестринское дело;

медико-профилактическое дело.

При этом обучаться можно как в медицинских колледжах, так и при медуниверситетах.

Личные качества, необходимые фельдшеру, едва ли отличаются от тех, которые требуются от других медицинских специальностей. Очевидно, что медицина ― технически и психологически сложная отрасль. Это постоянный стресс, а цена ошибки очень высока. Поэтому тот, кто собирается стать медиком, должен быть:

ответственным;

выносливым;

честным;

не брезгливым;

уметь принимать решения быстро;

постоянно учиться;

уметь работать в команде;

любить людей и помогать им до последнего.

Федеральное агентство новостей /

Где работает и сколько зарабатывает фельдшер

Глобально в этой специальности можно выделить два направления:

Работа самостоятельная, без врача. В этом случае он может взять на себя обязанности терапевта. Например, первичный осмотр, постановку диагноза и назначение соответствующего лечения, если это несложный случай, не требующий консультации специалиста. Кроме того, фельдшер может провести несложную операцию или принять роды. В круг его обязанностей входит также осуществление реанимационных мероприятий в случае необходимости и отсутствия врача. Как правило, в одиночестве фельдшер работает либо в сельской местности (в фельдшерско-акушерском пункте), либо в медучреждении в ночное время.

Работа с врачом, выполнение функций помощника. В этом случае окончательное решение и ответственность лежат на враче. Чаще всего речь идет о работе в составе бригады скорой помощи. В зависимости от опыта, фельдшер скорой помощи выполняет функции медсестры, помогает переместить пациента, также может ассистировать при операционных вмешательствах либо при реанимации пациента.

Зарплаты медиков, к сожалению, нельзя назвать высокими. Однако эта ситуация меняется к лучшему. Заработок зависит не только от региона проживания, но и от разряда и места работы. В среднем зарабатывать можно от 35 до 50 тысяч рублей. Надо понимать, что никакой опыт не сделает из фельдшера врача. Поэтому карьерный рост возможен только в разрядах либо по административной линии.

Плюсы и минусы профессии фельдшера

Казалось бы, едва ли в этой сложной, ответственной и не всегда хорошо оплачиваемой работе есть плюсы. Но нельзя не отметить, что награда за работу ― это не только зарплата. Иначе никто бы не жаловался на нелюбимую работу. Это и сознание того, что занимаешься любимым делом, и радость от того, что помогаешь другим, и самореализация. А значит, и в профессии фельдшера есть свои преимущества:

Можно учиться в колледжах, которых больше, чем вузов.

Всегда можно продолжить учебу и стать врачом.

Востребованность профессии.

Возможность помогать людям.

Возможность подрабатывать в частных медицинских организациях.

Вряд ли нужно подробно останавливаться на минусах. Они и так очевидны. Постоянное психологическое напряжение, ответственность, тяжелый график работы, взаимодействие с тяжелобольными людьми ― словом, все то, что характеризует работу в медицине. Поистине, для того, чтобы работать в этой отрасли, нужно иметь призвание. Именно оно помогает мириться со всеми недостатками профессии.