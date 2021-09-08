Видео десантирования спецназа Росгвардии со служебными собаками появилось в Сети

Москва, 8 сентября. Военнослужащие центра спецназначения «Витязь» Росгвардии отработали десантирование из вертолета Ми-8 со служебными собаками в Московской области 8 сентября.

Впервые спецназовцы отработали доставку кинологов с собаками с помощью парашютов в системе «тандем». Особенностью учений стала практическая подготовка псов к подобным задачам.

Вторая часть маневров заключалась в приводнении боевых пловцов Росгвардии с парашютами. Специалисты освободились от систем и под водой отправились к месту назначения. Затем военных эвакуировали с помощью каната, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее стало известно, что росгвардейцы успешно пресекли деятельность преступной группы в Архангельске. Кроме этого, в RT сообщили, что военные проверили свыше 110 тысяч образовательных учреждений в России перед началом учебного года.