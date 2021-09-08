Мамам во Владимирской области помогут открыть свой бизнес

Владимир, 8 сентября. Во Владимирской области молодым мамам предложили бесплатно обучиться, чтобы открыть свое дело, обрести материальную независимость и самореализоваться в жизни. Программа «Мама-предприниматель» стартует в регионе с 27 сентября, сообщают «Владимирские ведомости». Заявку нужно успеть подать до 20 сентября.

Для успешного прохождения отбора участницам предлагается разработать свой бизнес-проект. Идеи, которые жюри признает лучшими, помогут их авторам пройти в следующий этап — непосредственное обучение в областном центре. Основные знания организаторы дадут в области менеджмента, финансов и маркетинга. Кроме того, участницам представится возможность выиграть денежный грант на реализацию своей бизнес-идеи.

В России программа стартовала в 2013 году. Уже более 5 600 женщин смогли получить знания по созданию своего бизнеса и реализации бизнес-планов. Во Владимирской области программу поддерживают департамент предпринимательства Владимирской области и ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор».

Ранее ФАН рассказывал о профессии бизнес-аналитика. По общему мнению, ее можно охарактеризовать как скорую помощь для бизнеса.