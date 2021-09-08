Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 13:51
13:50
Происшествия
Неизвестный оставил на стене «Лахта-центра» записку с угрозой взорвать небоскреб
13:49
Политика
Генерал Александр Чуприян возглавит МЧС после гибели Зиничева
13:48
Происшествия
ФАН публикует видео извлечения трупа из-под обломков взорвавшегося дома в Ногинске
13:46
Общество
Новое о пенсиях в России: кто может получить доплату, споры о пенсионном возрасте
13:43
Общество
«Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева
13:43
Происшествия
Генерал ФСБ Джабаров отметил вклад погибшего на учениях Зиничева в развитие МЧС
13:42
Экономика
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд
13:42
Общество
Дагестанский психотерапевт считает душевно больным каждого шестого человека
13:39
Происшествия
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске
13:38
Политика
Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане
Все новости

ООН спрогнозировала острый продовольственный кризис в Судане

Весь мир
ООН спрогнозировала острый продовольственный кризис в Судане
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов

Нью-Йорк, 8 сентября. Прогнозы Организации Объединенных Наций указывают на то, что пятая часть суданцев столкнется с серьезной нехваткой продуктов питания в неплодородный период.

Восточноафриканское государство переживает всеобъемлющий экономический кризис, который значительно обострился после принятых переходным правительством мер. Так, за последние месяцы отменены субсидии на топливо, хлеб и электричество, а также реализована семикратная девальвация национальной валюты.

«Ожидается, что каждый пятый суданец столкнется с беспрецедентным уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в неурожайные месяцы», — говорится в отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, переданном Совету Безопасности.

В докладе отмечено, что цены на сорго, просо и потребительские продукты выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, страна «по-прежнему сталкивается с серьезными экономическими трудностями, включая ежедневные отключения воды и электричества, а также острую нехватку топлива и медицинских принадлежностей».

Отчет генерального секретаря освещает ситуацию в Судане за период со 2 мая по 20 августа 2021 года. Стоит отметить, что уровень инфляции в республике достиг в июне 412%, при этом Государственное статистическое бюро пока не объявило показатели за июль, в которых также ожидается рост из-за последовательного повышения цен на сырьевые товары.

Несмотря на то, что гражданское крыло переходного правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком активно проводит экономические реформы, навязанные международными финансовыми организациями, они только усложняют жизнь простых граждан. Все это побудило людей собираться на массовые демонстрации, призывая к очередной смене власти.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / ООН спрогнозировала острый продовольственный кризис в Судане
оон судан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru