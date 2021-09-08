ООН спрогнозировала острый продовольственный кризис в Судане

Нью-Йорк, 8 сентября. Прогнозы Организации Объединенных Наций указывают на то, что пятая часть суданцев столкнется с серьезной нехваткой продуктов питания в неплодородный период.

Восточноафриканское государство переживает всеобъемлющий экономический кризис, который значительно обострился после принятых переходным правительством мер. Так, за последние месяцы отменены субсидии на топливо, хлеб и электричество, а также реализована семикратная девальвация национальной валюты.

«Ожидается, что каждый пятый суданец столкнется с беспрецедентным уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в неурожайные месяцы», — говорится в отчете генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, переданном Совету Безопасности.

В докладе отмечено, что цены на сорго, просо и потребительские продукты выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, страна «по-прежнему сталкивается с серьезными экономическими трудностями, включая ежедневные отключения воды и электричества, а также острую нехватку топлива и медицинских принадлежностей».

Отчет генерального секретаря освещает ситуацию в Судане за период со 2 мая по 20 августа 2021 года. Стоит отметить, что уровень инфляции в республике достиг в июне 412%, при этом Государственное статистическое бюро пока не объявило показатели за июль, в которых также ожидается рост из-за последовательного повышения цен на сырьевые товары.

Несмотря на то, что гражданское крыло переходного правительства во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком активно проводит экономические реформы, навязанные международными финансовыми организациями, они только усложняют жизнь простых граждан. Все это побудило людей собираться на массовые демонстрации, призывая к очередной смене власти.