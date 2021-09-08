Sohu: выводы немецких аналитиков о поражении РФ в войне с США противоречат реальности

Пекин, 8 сентября. Немецкие аналитики полагают, что без ядерного оружия Россия проиграет в войне с США. Но авторы этой теории не учитывают двух важных «козырей» Москвы, пишет Sohu.

Ранее эксперты из Германии спрогнозировали исход возможного столкновения России и США. Они предположили, что стороны откажутся от применения ядерного оружия, что якобы даст преимущество американцам. Такие выводы противоречат реальности, приводит «ПолитРоссия» материал китайского издания.

«Немецкие эксперты откровенно заявили, что если Соединенные Штаты действительно начнут войну с Россией, то последняя не продержится больше месяца», — говорится в публикации.

При этом авторы Sohu обратили внимание на важное упущение немецких коллег. Так, на Западе принято обращать внимание исключительно на материально-техническую базу противоборствующих сторон. С этой точки зрения США действительно превосходят Россию, которая, несмотря на ситуацию, все же располагает двумя неочевидными преимуществами.

Прежде всего, стратегическая глубина российской обороны настолько огромна, что американская армия неизбежно столкнется с серьезными проблемами в случае конфликта. Также аналитики указали на особенности менталитета россиян, которых в Китае часто называют боевой нацией, и не без причин. Они известны своей стойкостью и умением сражаться. Исходя из этого, США едва ли могут справиться с Россией в вооруженном противостоянии, констатировали в Sohu.

Ранее американские эксперты заявили, что Россия обладает серьезной военной мощью. В этой связи они призвали НАТО укрепить свои восточные рубежи. Такие действия могут спровоцировать эскалацию напряженности в регионе. На этом фоне, как передает телеканал «360», генерал-полковник Сергей Кизюн предупредил о последствиях противостояния между Россией и Альянсом.