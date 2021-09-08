ФСБ подтвердила данные CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию россиян под Минском

Москва, 8 сентября. Информация в материалах CNN об участии ЦРУ в операции по задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году верная, заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Как уточнили в ФСБ, россиян в Белоруссию заманили Служба безопасности Украины (СБУ) и разведка украинского минобороны под руководством спецслужб США. По данным российских силовиков, это было спланированное похищение, целью которого был разрыв отношений Москвы и Минска.

«Всё, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», — добавили в ФСБ.

Журналисты Bellingcat ранее анонсировали выход фильма-расследования, посвященного провалу СБУ при попытке похищения россиян в Белоруссии. Не исключено, что с помощью ролика американские спецслужбы готовят почву для очередной смены власти в Киеве. По данным Федерального агентства новостей, существует как минимум две версии фильма, поэтому его релиз неоднократно переносился.