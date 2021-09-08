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Венесуэла получила вакцины от ООН вопреки санкциям США
Весь мир
Венесуэла получила вакцины от ООН вопреки санкциям США
Global Look Press  /  © POOL / Keystone Press Agency

Каракас, 8 сентября. Венесуэла получила первую партию препаратов против COVID-19 через механизм ООН по распределению вакцин COVAX после многомесячных задержек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Южноамериканское государство получило 693 тысячи доз вакцин китайской компании Sinovac Biotech. В целом согласно COVAX в Венесуэлу должны отправить 11 млн доз. Утром 7 сентября представители Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ), филиала ВОЗ в Западном полушарии и члены Правительства Венесуэлы отправились в аэропорт Майкетия в Каракасе для получения препаратов.

До сегодняшнего дня власти Венесуэлы полностью зависели от поставок российской вакцины «Спутник V» и китайской Sinopharm для иммунизации населения. На этой неделе в страну также доставили дополнительную партию «Спутника V» со вторыми дозами.

По данным ПОЗ, с начала кампании по иммунизации привились около 3,3 млн венесуэльцев, или 10% населения. Власти Венесуэлы не сообщают точное количество вакцинированных. Правительство Николаса Мадуро не могло получить препараты через систему COVAX на протяжении нескольких месяцев по причине санкций США.

В начале июня стало известно, что часть средств, выделенных Правительством Венесуэлы для покупки вакцин через механизм СOVAX, была заблокирована международным банком. В связи с этим поставки препаратов были отложены на июль-август. В начале июля Мадуро поставил ультиматум системе ООН по распределению вакцин COVAX из-за того, что страна не получила вакцины от коронавируса, несмотря на то, что внесла плату за них.

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