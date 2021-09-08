Венесуэла получила вакцины от ООН вопреки санкциям США

Каракас, 8 сентября. Венесуэла получила первую партию препаратов против COVID-19 через механизм ООН по распределению вакцин COVAX после многомесячных задержек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Junto a la @opsoms presentamos propuestas para el cumplimiento del compromiso de COVAX, hoy recibimos las primeras dosis de las casi 12 millones que han sido canceladas a este mecanismo. En Venezuela avanzamos con el plan de inmunización masiva para el bienestar del pueblo. https://t.co/rPlUhZy0Mk — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) September 7, 2021

Thank you, @delcyrodriguezv, #Venezuela Vice President, for a constructive discussion on ????????'s ongoing need for #COVID19 vaccines. Glad that ???????? received #COVAX doses today, with more to come this autumn. @WHO and @pahowho are committed to continuing to support. @DirOPSPAHO — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 7, 2021

Южноамериканское государство получило 693 тысячи доз вакцин китайской компании Sinovac Biotech. В целом согласно COVAX в Венесуэлу должны отправить 11 млн доз. Утром 7 сентября представители Панамериканской организации здравоохранения (ПОЗ), филиала ВОЗ в Западном полушарии и члены Правительства Венесуэлы отправились в аэропорт Майкетия в Каракасе для получения препаратов.

До сегодняшнего дня власти Венесуэлы полностью зависели от поставок российской вакцины «Спутник V» и китайской Sinopharm для иммунизации населения. На этой неделе в страну также доставили дополнительную партию «Спутника V» со вторыми дозами.

???????????????????? Con sincera alegría he comunicado al Canciller @PlasenciaFelix sobre la pronta continuación de los suministros de la 1ª y 2ª dosis de la vacuna ????@sputnikvaccine a #Venezuela



☝️Durante la conversación también abarcamos amplia gama de temas bilaterales e internacionales pic.twitter.com/VGwFvhhNA2 — EMB₽V_Sergio (@EmbSergio) September 1, 2021

По данным ПОЗ, с начала кампании по иммунизации привились около 3,3 млн венесуэльцев, или 10% населения. Власти Венесуэлы не сообщают точное количество вакцинированных. Правительство Николаса Мадуро не могло получить препараты через систему COVAX на протяжении нескольких месяцев по причине санкций США.

В начале июня стало известно, что часть средств, выделенных Правительством Венесуэлы для покупки вакцин через механизм СOVAX, была заблокирована международным банком. В связи с этим поставки препаратов были отложены на июль-август. В начале июля Мадуро поставил ультиматум системе ООН по распределению вакцин COVAX из-за того, что страна не получила вакцины от коронавируса, несмотря на то, что внесла плату за них.