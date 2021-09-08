Вместе с Зиничевым в Норильске погиб оператор съемочной группы

Норильск, 8 сентября. Оператор, которого глава МЧС России Евгений Зиничев пытался спасти на учениях в Норильске в Красноярском крае, погиб.

Российский министр трагически погиб, когда пытался спасти члена съемочной группы. Оператор поскользнулся у края обрыва, и его пытался удержать Зиничев. Спасти его не удалось.

Оператор проводил съемку во время учений для учебного фильма Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Смерть Евгения Зиничева подтвердили в возглавляемом им ведомстве. Российскому министру было 55 лет. О месте и дате похорон пока не сообщалось.