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Вместе с Зиничевым в Норильске погиб оператор съемочной группы

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 13:14
Происшествия
Вместе с Зиничевым в Норильске погиб оператор съемочной группы
mchs.gov.ru  /  МЧС России

Норильск, 8 сентября. Оператор, которого глава МЧС России Евгений Зиничев пытался спасти на учениях в Норильске в Красноярском крае, погиб.

Российский министр трагически погиб, когда пытался спасти члена съемочной группы. Оператор поскользнулся у края обрыва, и его пытался удержать Зиничев. Спасти его не удалось.

Оператор проводил съемку во время учений для учебного фильма Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Смерть Евгения Зиничева подтвердили в возглавляемом им ведомстве. Российскому министру было 55 лет. О месте и дате похорон пока не сообщалось.

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смерть норильск мчс россии
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