Как выгоднее продать дом с учетом трендов на рынке загородной недвижимости

С пандемией коронавируса изменились правила игры на рынке загородной недвижимости. Эта осень может стать лучшим временем для продажи.

Исследования ЦИАН говорят о том, что средняя стоимость загородной недвижимости за год выросла на 18%. В конце августа стоимость дома составляла порядка 7,08 млн рублей. Тогда как еще в начале лета цена в среднем была 6,71 млн. Получается, что цены выросли на 5%. Год назад средняя цена загородной недвижимости была в районе 5,99 млн. Подробнее об этом рассказывает «Лайф».

Самое большое подорожание недвижимости произошло в Краснодарском крае. Там цены выросли на 54% — до 20,46 млн рублей. В Москве они поднялись на 41% — до 37,6 млн рублей. В Московской, Ленинградской и Калининградской областях цены выросли на 39% — до 24,3 млн рублей, 16,7 млн рублей и 13,4 млн рублей соответственно. В Севастополе загородная недвижимость стала стоить на 37% больше. Теперь средняя цена там — 17,5 млн рублей.

«В том, что загородные дома дорожают, нет совершенно ничего странного или удивительного. Во-первых, пандемия не закончилась. С границами история до сих пор довольно мутная. Особенно учитывая неприязнь Европы к российской вакцине и проблемы со въездом из-за того, что российские сертификаты на территории ЕС недействительны. Поэтому фокус покупателей переместился на загородное жилье и российские курорты. Во-вторых, стоит напомнить, что в первой половине года наблюдался сильнейший рост стоимости стройматериалов», — рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Эксперт отметил, что были моменты, когда древесина стоила в четыре-пять раз дороже показателей прошлого года, дорожали арматура, сталь, железо. То есть люди полностью погрузились в строительство и тем самым спровоцировали большой рост спроса, за которым начало расти и предложение. В результате себестоимость строительства выросла минимум на 20–25%, что отразилось на итоговых ценах.

Кричевский уверен, что спрос на дома начнет сезонно падать осенью. Серьезный спад ожидается только тогда, когда препятствия в передвижении по миру сведутся к минимуму.

«Если говорить о статистике, то ЦИАН абсолютно прав, и стоимость ИЖС только растет. За год дома подорожали на 18%, а строительные материалы — до 100–200% на отдельные виды. Особенно отличились древесина и металл. Поэтому выросла стоимость и готовых домов. Рост спроса продолжится и на дачи, и на дома не упадет, а, скорее всего, в 2022 году останется на том же уровне. При этом стоимость объектов может возрасти. Стабилизация цен на строительные материалы не компенсирует рост оплаты за подрядные работы. Но этот рост не будет значительным», — отметил владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Эксперт советует: перед тем как продавать дом, стоит проверить спрос, опубликовав объявления. По реакции потенциальных клиентов уже можно будет понять, получится ли заключить сделку по той цене, которую хочет продавец.

При этом он предупреждает, что рынок может и вырасти, и просесть. Это зависит от эпидемиологической, экономической и политической ситуации в мире. Если в ближайшие месяцы все-таки грянет масштабный финансовый кризис, то покупателям будет определенно не до приобретения домов, поэтому прощупать спрос можно уже сейчас.

Максим Лазовский отметил, что оптимальное время для продажи дома зависит от того, в каком состоянии находится недвижимость и насколько она ликвидна.

«Продавать лучше всего весной, если у вас хороший объект. Май идеален. Тут и сезонная активность, и локальная — майские праздники. А вот дачи с проблемами собственники любят продавать в ноябре и декабре, так как легче скрыть дефекты строительства и износ дома. В такие месяцы цены ниже, но и проверять дом покупатели будут тщательнее. Сейчас в цене растут дачи с хорошей инфраструктурой. Коммуникации и инфраструктура — два основных клиентских приоритета. Маленький совет: если вы обладаете дачей около станций будущего МЦД, не спешите продавать свою недвижимость. Запуск МЦД резко поднимет ее стоимость», — рассказал Максим Лазовский.

Сегмент загородной недвижимости сильно зависит от сезонности. Обычно дачи дорожают летом, когда люди задумываются о потенциальной покупке. Если речь идет о домах, которые используются только сезонно, правильнее проводить осмотр именно в теплое время года.

«Но пандемия немного изменила правила игры. В новых условиях люди очень заинтересовались загородным форматом, в том числе для круглогодичного проживания. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос, а за ним выросли и цены. Стагнирующий несколько лет рынок загородной недвижимости начал активно расти и развиваться. Именно поэтому сейчас, когда цены на пике, хорошее время для продажи дачи», — считает коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс» Валерия Русакова.

Эксперт также отметила, что сейчас наибольшим спросом пользуются коттеджные поселки от крупных застройщиков — с единой концепцией, развитой инфраструктурой и коммуникациями.

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