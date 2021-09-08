Песков заявил о причастности ЦРУ к операции Киева против россиян под Минском

Москва, 8 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил причастность ЦРУ к операции украинских спецслужб против россиян под Минском в 2020 году. Об этом он заявил журналистам.

Представитель Кремля подтвердил, что следы причастности ЦРУ к операции Киева против российских граждан есть. Такой комментарий Песков дал на фоне публикации телекомпании CNN.

«Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Американские журналисты со ссылкой на неназванных информаторов утверждают, что США финансировали и консультировали прошлогоднюю операцию спецслужб Украины. Речь идет о попытке заманить 33 россиян через Белоруссию.

Экс-сотрудник украинской разведки поделился с CNN подробностями операции. По его словам, спецслужбы создали подставную частную военную компанию, с помощью которой вербовали россиян якобы для работы в Венесуэле.