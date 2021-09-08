Песков исключил какое-либо присутствие российских военных в Донбассе

Москва, 8 сентября. Российское военное присутствие на территории Донбасса совершенно исключено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на юго-востоке Украины всегда были добровольческие формирования, однако они никак не связаны с Вооруженными силами России. Так представитель Кремля прокомментировал проводившийся в Донецкой Народной Республике съезд ветеранов «Защитники России», который не имеет официальной принадлежности к Москве.

«Эти самые люди, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ охарактеризовал саммит Украина — США как продолжение проекта «анти-Россия». По его словам, возможное членство Киева в НАТО представляет для России угрозу, поскольку вследствие этого военная структура Альянса станет ближе к российским границам.