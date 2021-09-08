«Погиб как спасатель»: Симоньян раскрыла детали гибели главы МЧС Зиничева

Москва, 8 сентября. Руководитель МЧС Евгений Зиничев разбился о выступающий камень, рассказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналист раскрыла детали гибели главы ведомства. По словам главреда, Зиничев вместе с оператором стоял у выступа. Сотрудник съемочной группы оступился и упал в воду. Министр прыгнул вслед за оператором, пока остальные очевидцы событий даже не успели понять, что произошло, подчеркнула Симоньян в Telegram.

«Погиб как спасатель. Земля пухом», — добавила журналист.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб при исполнении долга 8 сентября. Министр находился на межведомственных учениях в Норильске. Ему было 55 лет.