Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Москва, 8 сентября. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин находится в курсе ситуации с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.
По словам Пескова, президенту России доложили о трагической гибели главы чрезвычайного ведомства.
Глава российского Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев трагически погиб во время спасения человека во время учений в Красноярском крае. Информацию об этом подтвердили в МЧС.
«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — говорится в комментарии МЧС.