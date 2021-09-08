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Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:57
Происшествия
Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 8 сентября. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин находится в курсе ситуации с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

По словам Пескова, президенту России доложили о трагической гибели главы чрезвычайного ведомства.

Глава российского Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев трагически погиб во время спасения человека во время учений в Красноярском крае. Информацию об этом подтвердили в МЧС.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — говорится в комментарии МЧС.

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мчс гибель зииничев
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