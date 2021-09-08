Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Москва, 8 сентября. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин находится в курсе ситуации с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

По словам Пескова, президенту России доложили о трагической гибели главы чрезвычайного ведомства.

Глава российского Министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев трагически погиб во время спасения человека во время учений в Красноярском крае. Информацию об этом подтвердили в МЧС.