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МЧС: Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 13:14
Происшествия
МЧС: Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга
Global Look Press  /  EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 8 сентября. МЧС РФ сообщил, что глава ведомства Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях.

По данным пресс-службы, генерал армии Евгений Зиничев погиб при попытке спасти подчиненного во время учений в Норильске. Главе МЧС было 55 лет.

Ряд СМИ сообщает, что министр пытался помочь оператору, который поскользнулся на краю обрыва. Мужчина вел съемку для учебного фильма МЧС. В результате инцидента оба погибли.

Зиничев занял должность Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018 года. С 28 мая 2018 года стал Членом Совета безопасности Российской Федерации.

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мчс смерть зиничев
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