Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 сентября 13:50
13:49
Политика
Генерал Александр Чуприян возглавит МЧС после гибели Зиничева
13:48
Происшествия
ФАН публикует видео извлечения трупа из-под обломков взорвавшегося дома в Ногинске
13:46
Общество
Новое о пенсиях в России: кто может получить доплату, споры о пенсионном возрасте
13:43
Общество
«Поступок героя»: губернатор Сахалина отреагировал на смерть главы МЧС Зиничева
13:43
Происшествия
Генерал ФСБ Джабаров отметил вклад погибшего на учениях Зиничева в развитие МЧС
13:42
Экономика
Стоимость газа в Европе побила новый рекорд
13:42
Общество
Дагестанский психотерапевт считает душевно больным каждого шестого человека
13:39
Происшествия
Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва газа в Ногинске
13:38
Политика
Глава Евросовета обсудил с Путиным обстановку в Афганистане
13:37
Общество
«Настоящий офицер»: Москалькова выразила глубокие соболезнования родным и близким Зиничева
Все новости

Песков высказался по поводу признания принадлежности Крыма со стороны Белоруссии
Политика
Песков высказался по поводу признания принадлежности Крыма со стороны Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 сентября. Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией российского статуса Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это суверенное дело любой страны. По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин никогда не ставил такой вопрос.

«Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — подчеркнул Песков.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. При этом часть государств не признает Крым российской территорией, однако руководство РФ неоднократно подчеркивало, что «крымский вопрос» закрыт окончательно.

Дмитрий Песков ранее сообщил, что Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров президентов РФ и Украины. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако Киев не проявляет аналогичного стремления.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков высказался по поводу признания принадлежности Крыма со стороны Белоруссии
белоруссия песков крым
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru