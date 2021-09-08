Песков высказался по поводу признания принадлежности Крыма со стороны Белоруссии

Москва, 8 сентября. Россия не ставит вопрос о признании Белоруссией российского статуса Крыма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что это суверенное дело любой страны. По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин никогда не ставил такой вопрос.

«Это суверенное дело любого государства, желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает», — подчеркнул Песков.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года по результатам референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. При этом часть государств не признает Крым российской территорией, однако руководство РФ неоднократно подчеркивало, что «крымский вопрос» закрыт окончательно.

Дмитрий Песков ранее сообщил, что Крым не может быть пунктом повестки дня переговоров президентов РФ и Украины. Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, однако Киев не проявляет аналогичного стремления.