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Мишустин: Силуанов является «хранителем макроэкономической стабильности»
Экономика
Мишустин: Силуанов является «хранителем макроэкономической стабильности»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 сентября. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов стал «хранителем макроэкономической стабильности».

Глава Минфина страны Антон Силуанов является настоящим хранителем стабильной экономической обстановки в России, заявил в ходе пленарного заседания Московского финансового форума председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр отметил, что он является на мероприятии гостем, но не может быть назван главным приглашенным на форуме. По его мнению, соответствующего статуса заслуживают люди, задействованные в финансовом секторе страны, а лидерство в сфере принадлежит Антону Германовичу Силуанову.

Мишустин назвал Силуанова «хранителем макроэкономической стабильности». С его точки зрения, форум можно будет использовать для изучения необходимого баланса между бюджетом и инвестициями.

Министр финансов РФ на форуме высказал свое мнение относительно развития экономики и объяснил, как действует стратегия реализации денег из бюджета.

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силуанов мишустин макроэкономическая стабильность
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