Мишустин: Силуанов является «хранителем макроэкономической стабильности»

Москва, 8 сентября. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов стал «хранителем макроэкономической стабильности».
Глава Минфина страны Антон Силуанов является настоящим хранителем стабильной экономической обстановки в России, заявил в ходе пленарного заседания Московского финансового форума председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС.
Премьер-министр отметил, что он является на мероприятии гостем, но не может быть назван главным приглашенным на форуме. По его мнению, соответствующего статуса заслуживают люди, задействованные в финансовом секторе страны, а лидерство в сфере принадлежит Антону Германовичу Силуанову.
Мишустин назвал Силуанова «хранителем макроэкономической стабильности». С его точки зрения, форум можно будет использовать для изучения необходимого баланса между бюджетом и инвестициями.
Министр финансов РФ на форуме высказал свое мнение относительно развития экономики и объяснил, как действует стратегия реализации денег из бюджета.