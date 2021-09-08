Американец Джейкоб попробовал традиционную русскую икру и восхитился ее ароматом

Москва, 8 сентября. Американец Джейкоб восхитился ароматом грибной икры по-русски и рассказал, чем отличаются рецепты домашней заготовки в России и США.

Американец Джейкоб несколько лет жил в России и изучал культуру страны. Теперь он делится заметками и рассказывает о впечатлениях на своем канале «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россияне не перестают удивлять новыми традиционными блюдами, отметил иностранец. В этот раз он попробовал грибную икру по традиционному рецепту. В США это блюдо готовят так, чтобы съесть на ужин, тогда как у россиян икра используется в качестве заготовки на зиму и подается к столу в качестве закуски, отметил Джейкоб.

«Сделал бутерброд с грибной икрой и белым хлебом, а после попробовал. Конечно, это очень вкусная и легкая закуска, мне понравилось, грибы чувствуются отлично, а аромат восхитительный», — подчеркнул иностранец.

Также Джейкоб рассказал, что американский рецепт икры имеет много отличий. В России заготовка состоит из грибов, моркови, лука и соли. Это позволяет сохранить грибной вкус и аромат. Американцы добавляют в блюдо белое вино, лимонную цедру и много специй. Поэтому часто грибной вкус сильно приглушен.

Американец Джейкоб ранее поделился своими впечатлениями от похода за грибами по-русски. Он рассказал, чем отличается «тихая охота» в России и США.