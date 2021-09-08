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Кремль: Путин и Лукашенко не планируют подписывать документы по итогам переговоров

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:51
Политика
Кремль: Путин и Лукашенко не планируют подписывать документы по итогам переговоров
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 8 сентября. Подписание каких-либо документов по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко не планируется.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Помимо этого, представитель Кремля добавил, что лидеры двух стран во время предстоящей встречи обсудят ситуацию в Афганистане. Однако, уточнил он, акцент в ходе переговоров будет сделан на двусторонних отношениях Москвы и Минска.

«Безусловно, ситуация в Афганистане — это та тема, которая будет на повестке дня<...>Но, конечно, главным образом мы исходим из того, что речь все-таки пойдет о двусторонних российско-белорусских отношениях», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля рассказал, что в планы Российской Федерации пока не входят переговоры с новым Правительством Афганистана. Песков добавил, что Москва пристально наблюдает за развитием ситуации в государстве.

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путин белоруссия песков кремль лукашенко
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