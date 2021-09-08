Шведский производитель ПО заинтересовался самарским IT-стартапом

Самара, 8 сентября. Шведский производитель программного обеспечения Burt Intelligence приобрел разработку IT-компании Inventale из Самары.

Платформа Inventory Forecasting Management System (IFMS) впервые появилась на рынке в 2015 году. Данная программа создавалась для онлайн-медиа — разработка позволяет прогнозировать ход рекламных интернет-кампаний. Об этом стало известно из публикации самарского портала 63.ru. Успех своей команды оценил генеральный директор Inventale Игорь Минаков.

«Мы рады сотрудничать с Burt Intelligence и предвкушаем, когда еще больше клиентов со всего мира смогут оценить возможности наших систем», — заявил он в интервью.

Партнерство компаний может дать больше возможностей для глобального продвижения платформы. Также организации намерены разрабатывать новые продукты в сфере рекламных технологий.

Ранее стало известно, что Правительство Эфиопии поручило местным программистам создать замену популярным сервисам из США. На данный момент известно об успешном тестировании аналогов WhatsApp и Zoom.