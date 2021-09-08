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ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит» до 14 сентября
Спорт
ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит» до 14 сентября
Global Look Press  /  Rafael Moreira

Санкт-Петербург, 8 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футболистам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября.

Бразильские футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо не смогут помочь своей команде в матче против грозненского «Ахмата» в очередном туре российского чемпионата и в лигочемпионской встрече против лондонского «Челси» по причине санкций ФИФА.

Клаудиньо и Малком были вызваны в национальную команду Бразилии на сентябрьские матчи квалификационного турнира ЧМ-2022, но не поехали в состав своей команды на выездную игру против Чили после того, как получили сообщение от петербургского клуба с призывом вернуться в Россию, сообщает «Р-Спорт».

Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА на «Зенит», в результате ФИФА применила санкции. В группе сине-бело-голубые также сыграют с шведским «Мальме» и туринским «Ювентусом».

Ранее бразильский форвард «Зенита» высказался о вероятном недопуске футболистов на матчи ЛЧ.

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Зенит лига чемпионов малколм Клаудиньо
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