ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо выступать за «Зенит» до 14 сентября

Санкт-Петербург, 8 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футболистам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября.

Бразильские футболисты сине-бело-голубых Малком и Клаудиньо не смогут помочь своей команде в матче против грозненского «Ахмата» в очередном туре российского чемпионата и в лигочемпионской встрече против лондонского «Челси» по причине санкций ФИФА.

Клаудиньо и Малком были вызваны в национальную команду Бразилии на сентябрьские матчи квалификационного турнира ЧМ-2022, но не поехали в состав своей команды на выездную игру против Чили после того, как получили сообщение от петербургского клуба с призывом вернуться в Россию, сообщает «Р-Спорт».

Бразильская конфедерация футбола (CBF) направила жалобу в ФИФА на «Зенит», в результате ФИФА применила санкции. В группе сине-бело-голубые также сыграют с шведским «Мальме» и туринским «Ювентусом».

Ранее бразильский форвард «Зенита» высказался о вероятном недопуске футболистов на матчи ЛЧ.