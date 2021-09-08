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Песков обозначил условие для обсуждения изменений в закон об иноагентах

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:46
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Политика
Песков обозначил условие для обсуждения изменений в закон об иноагентах
Агентство городских новостей Москва  /  Любимов Андрей

Москва, 8 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для обсуждения поправок в закон об иноагентах.

Обсуждение изменений в соответствующий закон будет возможно после избрания нового состава Госдумы, отметил официальный представитель Кремля.

«Пока рано об этом говорить. Вы знаете, что, собственно, должен еще парламент сформироваться и комиссия - и так далее. Тогда начнется экспертный разговор», — объяснил Песков.

По его словам, без участия парламентариев подобное обсуждение с журналистами вряд ли возможно. Необходимо набраться терпения и дождаться завершения выборов, добавил представитель Кремля.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заверила, что признанные иноагентами СМИ получат аккредитацию для освещения выборов. Их права не будут поражены, отметила глава комиссии.

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