Песков опроверг планы о скорых переговорах Москвы с новым Правительством Афганистана

Москва, 8 сентября. Россия на текущий момент не планирует переговоры с новым Правительством Афганистана, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль пристально наблюдает за развитием ситуации в арабской республике.

«Контакты через наше посольство в Кабуле осуществляются», — сказал он.

Однако они носят исключительно технический характер. Затрагиваются вопросы безопасности сотрудников российской дипломатической миссии в Афганистане. Другие переговоры пока не планируются, резюмировал он.

Ранее стало известно, что движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) огласила состав временного Правительства Афганистана. На пост премьер-министра государства был назначен Мохаммад Хасан Ахунд.

1 Организация запрещена на территории РФ.