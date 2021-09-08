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Военный аналитик Артамонов: российская «Армата» на 30 лет опережает американский Abrams

  /   Обновлено: 08 сентября 2021 12:36
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Армия
Военный аналитик Артамонов: российская «Армата» на 30 лет опережает американский Abrams
ПолитРоссия

Москва, 8 сентября. Российский танк Т-14 «Армата» по своим возможностям и технологиям опережает американские аналоги примерно на 30 лет, заявил военный аналитик Александр Артамонов.

В интервью изданию «Украина.ру» он отметил, что «Армата» способна без особых трудностей расправиться с американским танком Abrams. В этой связи он указал на неожиданное преимущество российской машины. Дело в том, что ее разрабатывали с использованием особых сплавов и марок стали, которых в США попросту нет.

Более того, как отмечает военкор, Abrams эксплуатируют с 1981 года. Танк попросту устарел по сравнению с «Арматой», производство которой началось лишь в 2014 году. Американская машина уступает даже российскому Т-90, заметил Артамонов.

«У американцев четыре члена экипажа, у нас три. Почему? У нас есть автомат заряжания. Что это доказывает? А то, что у нас автоматизация боевого процесса даже на момент разработки Т-90 уже была выше американской», — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что «Армату» оснастят искусственным интеллектом. Кроме того, по данным RT, на базе этой машины конструкторы разработали беспилотный боевой танк, который на сегодняшний день успешно прошел предварительные испытания.

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