Председатель ЦИК России сообщила о росте числа интернет-атак на ресурсы ведомства

Москва, 8 сентября. Количество потенциально опасных воздействий на сайты избиркомов с июля текущего года выросло в 2,5 раза, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, треть подобных атак имеют высокий уровень критичности, то есть, при успешной реализации могут нанести вред ресурсу ЦИК. Помимо этого, Памфилова отметила, что каждый третий посетитель сайта ведомства работает с цифровыми сервисами.

«Мы фиксируем рост числа потенциально опасных воздействий из интернета на ресурсы и сайт ЦИК и сайты избиркомов. Так, за период с июля по начало сентября число зафиксированных потенциально опасных воздействий различного уровня критичности выросло в 2,5 раза и составило порядка 170 тысяч», — подчеркнула она.

Ранее Памфилова рассказала, что признанные в Российской Федерации иностранными агентами СМИ получат аккредитацию для освещения выборов. Помимо этого, председатель ЦИК подтвердила, что они не будут поражены в правах.