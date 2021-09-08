«ФАН повсюду»: территориальный конфликт Аргентины и Чили

Чили в одностороннем порядке объявило своей территорией континентальный шельф у берегов Аргентины в Южной Атлантике. Декрет №95, меняющий карту территориальных вод в пользу Чили, был ратифицирован президентом Себастьяном Пиньера 3 сентября.

Власти Аргентины считают действия чилийской стороны недопустимыми, так как они нарушают двусторонний Договор о мире и дружбе, который был заключен странами в 1984 году. Глава комиссии Сената по международным вопросам Хулио Кобос считает важным не допустить эскалации конфликта. Он призвал создать аргентино-чилийскую комиссию, которая найдет решение в рамках международного права.

Связаны ли действия Чили с предстоящими президентскими выборами? Есть ли нефть на оспариваемой «аргентинской континентальной платформе»? Какие территориальные споры между республиками были ранее? Об этом и многом другом беседуем со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей в Аргентине Анной Новиковой.

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В выпуске:

Какими ресурсами богата «аргентинская континентальная платформа»?

Возможно ли военное решение территориального спора?

Почему чилийские сенаторы единогласно поддержали декрет №95?

История территориального конфликта между Чили и Аргентиной 1978 года в проливе Бигл.

Какой территориальный спор между республиками закончился военным столкновением?

Почему в конфликт 1978 года пришлось вмешаться папе римскому?

Особенности чилийской и аргентинской армий.

Ситуация с COVID-19 в Аргентине.

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